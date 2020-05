Noche brutal en EEUU: palizas, cargas policiales y vandalismo en las protestas contra el racismo

Esta última noche en Estados Unidos nos ha dejado más de una imagen de lo más cruda como resultado de la tensión que se está viviendo en las calles a consecuencia de la muerte de George Floyd a manos de un policía que puso su rodilla sobre el cuello del fallecido. Enfrentamientos entre manifestantes y policía que se ha extendido como la pólvora desde Mineapolis hasta el resto de las grandes ciudades del país como Chicago, Los Angeles o Nueva York. Precisamente el alcalde de la última, Bill de Blasio, ha justificado las protestas contra el racismo a la vez que ha codnenado la violencia.

Manifestantes contra empresarios

Y es que más de 100 personas han sido detenidas en las últimas 24 horas, fruto de las cargas policiales o los enfrentamientos que han tenido lugar en plena calle. Uno de los más impactantes ha sido esta noche en la ciudad texana de Dallas, donde un hombre ha intentado frenar el saqueo de su tienda con un machete de gran tamaño. El resultado ha sido una agresión multitudinaria en la que el dueño casi ha terminado en tragedia, aunque "milagrosamente" solo ha quedado en una agresión múltitudinaria.

BREAKING: man critically injured at Dallas riots



It appears he attempted to defend a shop with a large sword



Looters ran at him, then he charged rioters



They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks



I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC — ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020

Kicked in the head laying lifeless on the street



A man had his teeth literally knocked out by Portland rioters



Reporter @farleymedia shows how vicious these riots have become



Nobody is safe



No business is exempt from destruction



pic.twitter.com/7x1PAfvy3a — ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020

Policías contra manifestantes

Famosos y miembros del mundo de Hollywood y de la música se han volcado con las protestas. En concreto, la actriz Anna Kendrick, conocida por películas como “Pisando fuerte”, ha compartido un vídeo en el que se recogen todas las agresiones de policías a manifestantes durante las manifestaciones. En concreto, coches de asalto policiales atropellando a la gente que se congregaba alrededdos de las protestas o golpes injustificados en mitad de las revueltas.

I mean. They couldn’t stop themselves from blatantly escalating things. Even for a few days, even cynically, even for the optics. pic.twitter.com/YVDjnvVGnY — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) May 31, 2020

Por contra, otra de las imágenes más virales de la noche se ha vivido en Chicago, donde un grupo de un centenar de personas han decidido asaltar una tienda de la conocida marca de ropa Nike y la han saqueado. De igual manera, en otros puntos del país se han visto saqueos en tiendas de otras marcas como Louis Vuitton o Apple.

Vandalismo contra estatuas

También se han visto imágenes peculiares como el derribo de la estatua de Edward Carmack, un periodista de Tennessee de gran tradición sureña y confederada y a cuyo protagonista adjudican haber instado a atentar contra la vida de la activista afroamericana Ida B. Wells.