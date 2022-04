Un niño de dos años destruye los ahorros de sus padres

La historia sucedió hace unos años en Estados Unidos y levantó la voz de alarma sobre los peligros de guardar mucho dinero en efectivo en casa. No solo porque pierde valor en tiempos de inflación como los que vivimos ahora, sino por el riesgo de que ese dinero se extravíe o sufra algún daño que impida poder utilizarlo.

Una familia de Utah, en los Estados Unidos, llevaba más de un año ahorrando dinero en efectivo para pagar en efectivo los tickets de su equipo de fútbol americano favorito la Universidad de Utah, ya que el pago ya había sido adelantado por la abuela de la familia. En total, la cantidad de dinero ascendía a más de 1000 dólares americanos, 1060, más concretamente.

La familia dejó el dinero a la vista, preparado para efectuar el pago a la mañana siguiente, pero cuando volvieron al lugar de los hechos se encontraron con las imagen que muestra el padre de familia en su tuit.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE