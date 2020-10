Un niño de 6 años muere tras beber agua potable: así es la terrible ameba 'comecerebros'

Un niño de 6 años ha muerto tras beber agua potable en Jackson (Texas). En dicha agua se encontraba la ameba 'comecerebros', un parásito que entra en el cuerpo humano por vía nasal. Su infección puede derivar en una meninfoencefalitis amebiana primaria. Esta dolencia es altamente improbable de contraer. Tanto es así, que existen únicamente 400 casos en todo el mundo. No obstante, su tasa de mortalidad es del 98%.

La madre hablaba de lo ocurrido en Facebook: “No escuchas sobre estas cosas hasta que te suceden. No crees que serás ese 1 entre 72 millones hasta que te ocurre”. El pequeño murió después de contraer una infección cerebral causada por la ameba.

Este hecho ha llevado a las autoridades a analizar las aguas, tomando muestras de agua en 11 puntos diferentes. En esos análisis han encontrado restos de la ameba 'comecerebros' en tres de esos puntos. Pero lo que ha inquietado sobremanera a las autoridades es que han hallado este parásito en siete ciudades más.

*UPDATE* Do Not Use Water Advisory LIFTED for most Brazosport Water Authority users



Lake Jackson residents are still urged to heed DO NOT USE Water Advisory. https://t.co/QEJ0uTNGUipic.twitter.com/N8f1wVxnfT