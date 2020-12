Nicaragua: Ortega busca “desempolvar su proyecto de partido único”

“Daniel Ortega quiere desempolvar, revivir su viejo proyecto de partido único, es lo que ha querido desde que regresó al poder en 2007, y lo ha intentado a través de varias modificaciones de la ley electoral”, asegura Félix Maradiaga, uno de los líderes del bloqueo opositor Azul y Blanco en Nicaragua.

La Asamblea Nacional nicaragüense ha aprobado esta semana la denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que prohibe que se presenten a las elecciones candidatos que apoyen la imposición de sanciones al gobierno de Nicaragua.

Esta legislación dejaría fuera de los comicios presidenciales de 2021 a candidatos de la oposición, que serían considerados “traidores a la patria”.

El Ortega de hoy no tiene que ver absolutamente nada con la revolución sandinista

En declaraciones a COPE, Maradiaga dice que Ortega “quiere unas elecciones con candidatos de paja, hechos a su medida, lo que en Nicaragua hemos denominado circos electorales, como los que se realizaron en 2011 y 2016, en los que Ortega eliminó cualquier posibilidad de los verdaderos partidos políticos de oposición”. Afirma que “la oposición nicaragüense va a continuar preparándose para las elecciones, hemos trabajado en el marco de la resolución de la Organización de Estados Americanos, que establece que para el mes de mayo Ortega deberá haber realizado unas reformas electorales que permitan unos comicios bajo condiciones adecuadas; de lo contrario esas elecciones no serán reconocidas”.

Felix Maradiaga está “24 horas al día, siete días a la semana” vigilado por policías. Cuenta que ha intentado “en varias ocasiones burlar el cerco policial y salir” y hace unos días los agentes le fracturaron vario dedos cuando trató de abandonar la casa. “Mi situación particular es muy extraña porque sin ninguna orden judicial, sin ningún tipo de justificación de derecho, la policía desde hace tres meses no me permite moverme libremente, no me permiten salir del todo, teniendo la casa por cárcel de facto”, señala. Y explica que las autoridades nicaragüenses “no han dado ninguna justificación formal, nada por escrito, nada sustentado en ningún documento, aunque los oficiales de la policía han dicho que no quieren que con mi mensaje yo vuelva a causar zozobra en el país, que no quieren vuelva a promover un intento de golpe de Estado. De manera ridícula y falsa me señalan como autor intelectual de un supuesto golpe de Estado, pero la realidad es que le tienen miedo a las ideas, al poder de la palabra”.

El dirigente de Azul y Blanco acusa al presidente de Nicaragua de ser “un cobarde”, y añade que “el Ortega de hoy no tiene que ver absolutamente nada con la revolución sandinista, y ha sido abandonado por toda la dirigencia sandinista histórica”.