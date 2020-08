La NASA alerta del sobrevuelo más cercano jamás registrado de un asteroide a La Tierra

Un asteroide del tamaño de un automóvil voló a 1.830 millas (2945,1 kilómetros) de la Tierra este fin de semana, pero los astrónomos de la NASA no lo detectaron hasta después de su pasó.

La roca espacial, que los expertos han denominado ' 2020 QG ', ahora tiene el récord del sobrevuelo más cercano conocido en nuestro planeta que no resultó en un impacto. Pasó por el hemisferio sur a la misma distancia de la superficie de la Tierra que el viaje desde Copenaghe hasta Málaga.

El asteroide fue detectado por primera vez por el Observatorio Palomar en California, unas seis horas después de haber hecho su paso más cercano a la Tierra, alrededor de las 9 de la noche. "El asteroide se acercó sin ser detectado desde la dirección del sol. No lo vimos venir", dijo a Business Insider el director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, Paul Chodas.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

