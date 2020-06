Nace un pollito de una caja de huevos a punto de ser vendida

En Bangkok (Tailandia) ha sucedido algo que está dando la vuelta al mundo. Un hecho que no es para nada habitual y que está siendo muy comentado a través de redes sociales por lo insólito de la situación. Una señora que tiene una tienda de alimentos en la reconocida ciudad estaba ordenando, como es habitual, su establecimiento cuando descubrió algo que la dejo sin palabras. De uno de los huevos de una bandeja que estaba preparada para venderse había nacido un pollo. En el momento de la grabación del vídeo que da cuenta de esta historia, el pequeño polluelo aún estaba saliendo del cascarón.

Esas imágenes nos enseñan al precioso pollito recién nacido todavía con el trozo roto de cáscara de huevo. Khun Pukpik, que así se llama la chica que tiene la tienda en Bangkok, retiró al pequeño de la bandeja y colocó al pollito en una caja. Intentó cuidarlo casi desde el segundo uno de llegada al mundo.

Durante las imágenes se escuchan de fondo los gritos que dejan entrever la sorpresa incluso de la persona que está grabando el vídeo. La insólita escena ha dado la vuelta al mundo porque se aprecia como esa chica “rescata” al pequeño animal que intentaba salir del cascarón. Un relato que desde luego, Khun jamás olvidará. Ahora, cuida con todo el cariño del mundo a ese pollito que nació en su tienda. Un milagro. Ese pollito comenzará una nueva y feliz vida sin saber que se ha convertido en toda una estrella a través de redes sociales.

El vídeo ya acumula más de 300.000 reproducciones en Youtube. La propietaria de la tienda, en declaraciones a un medio llamado NewsFlare comentó que ha decidido quedarse al pollito en vez de venderlo: “Todos acordamos mantenerlo como mascota. Fue muy afortunado, no va a ser comido como balut”.

Descubre los secretos de la gastronomía tailandesa

El balut es un plato típico tailandés que consiste en un huevo fertilizado de gallina o pato que se incuba de 14 a 21 días, resultando ser un embrión, para luego ser consumido... ya sea hervido o al vapor. Por regla general, son vendidos por vendedores ambulantes en el sudeste asiático. Sobre todo, en Filipinas, Camboya y Vietnam.

Uno de los principales "problemas" de la cocina tailandesa es el picante, por lo que tienes que ser valiente y echarle valor si finalmente decides viajar a Bangkok y probar su gastronomía. Eso sí, si no te atreves no te preocupes. También hay comida que no es picante y es muy rica. El plato principal más famoso entre los turistas es el Pad Thai.... combina un poco de todo. Es un alimento que combina fideos fritos con gambas, verduras tailandeses, huevo, pollo, tofu y puedes pedirlo también con camarones. Por ello, si viajas a este país es una buena opción. Otro plato delicioso es el Cerdo Satay. Se trata de brochetas de pollo a la parrilla con salsa de cacahuete. Normalmente vienen acompañadas de unas rodajas de pepino y algo de cebolla. Así que, si te gusta comer rico... este es tu país.