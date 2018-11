22 muertos en China por una explosión cerca de una planta química

Al menos 22 personas han muerto y otras 22 han resultado heridas este miércoles tras una explosión cerca de una planta química en la provincia de Hebei, en el norte de China, según ha informado el diario local China Daily.

La explosión se ha producido alrededor de las 00.41 (hora local, 17.41 horas en España) y la Policía y los bomberos han confirmado que los heridos han sido trasladados al hospital. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha y las autoridades están investigando las causas de la explosión, según el diario.

La explosión ha tenido lugar en la ciudad de Zhangjiakou, en la norteña provincia de Hebei, según han informado autoridades locales.

El fuego resultante de la explosión, sucedida cerca de la empresa Hebei Shenghua Chemical Industry, ha prendido en 38 camiones y otros 12 vehículos, aunque la televisión pública CGTN aseguró a través de su cuenta Twitter que el incendio ya ha sido controlado.

#UPDATE A total of 50 cars involved in the accident; the fire has been contained, search operation underway, according to initial investigation. pic.twitter.com/5RZzrnHruZ

Las fotografías publicadas en Twitter por el rotativo oficial Diario del Pueblo muestran vehículos calcinados, así como una espesa nube de humo negro en un recinto cercado.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1