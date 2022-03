Muere la embarazada cuya imagen dio la vuelta al mundo tras el bombardeo al hospital de Mariúpol

El mundo enteró se estremeció con las imágenes de la barbarie del bombardeo ruso contra el hospital infantil y maternidad de Mariúpol el pasado 9 de marzo. Las embarazadas que esperaban el nacimiento de sus hijos, incluso algunas ya en el paritorio, tuvieron que se evacuadas, tras su rescate, para evitar que sufrieran daños mayores. Pero algunas ya estaban heridas de muerte.

The pregnant woman in the photo has died, according to the Associated Press. Her unborn child has also died.



The woman was injured in the Russian attack on the maternity hospital in Mariupol on March 9.



Photo: Evgeniy Maloletka via Instagram. pic.twitter.com/n2v5I9k7DH