Muere la cantante Tina Turner a los 83 años

La leyenda de la música soul, Tina Turner, ha fallecido este miércoles a los 83 años de edad. "Tina Turner, la reina del 'rock and roll', ha fallecido pacíficamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa de Kusnacht, cerca de Zurich, en Suiza. Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir", asegura su representante en un comunicado.

Turner, que nació en Tennessee, se trasladó a Suiza en 1995 para vivir junto a su productor musical Erwin Bach, nacido en Alemania, y vivió allí desde entonces. La ocho veces ganadora de un Grammy se retiró de la actuación tras su última gira, que finalizó en 2009. Sus éxitos con Ike Turner y en solitario incluyen 'What's Love Got To Do With It', 'Private Dancer' y 'River Deep - Mountain High'.