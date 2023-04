El ministro de Defensa alemán cree que eliminar la mili en el país fue "un error": ¿podría volver a España?

La guerra en Ucrania ha supuesto un antes y un después en la forma de comprender el orden mundial. Jamás pensamos que un país tan cercano a la OTAN pudiera verse, de ninguna manera, sumiso a los ataques de Rusia y menos de verse obligado a sacar a muchos de sus ciudadanos a defender el país. Tanto es así, que no solo se han agilizado los trámites para incluir a Ucrania en la Alianza, sino que también la OTAN ha puesto a su disposición todos los medios y armas necesarios para facilitar la lucha contra el Kremlin.

En cualquier caso, esta situación ha hecho que varios países europeos se hayan planteado recuperar la mili, ya sea en su versión universalista o con modelos modernizados que puedan aplicarse en los sistemas actuales. Letonia, Lituania, Polonia, Noruega, Suecia... y ahora podría sumarse incluso Alemania.

Hace unas semanas, en una reciente entrevista con el periódico Süddeutsche Zeitung, el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, se refirió al fin del servicio militar en el año 2011 como "un error". De hecho, aseguró: "Como ciudadano, y como político, le diría que fue un error suspender el servicio militar". ¿Podría volver la mili a Alemania? Es más, en este caso, podríamos extrapolar y traer esta pregunta hasta nuestro país: ¿podría volver el servicio militar a España?

Audio



El servicio militar, un debate sobre la mesa en varios países de la OTAN

Chema Gil es experto en geopolítica y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y ha asegurado a COPE que este debate "no es ninguna novedad". En este sentido, él no cree que fuera "un error" eliminar el servicio militar si tenemos en cuenta cómo era, pero no rechaza la posibilidad de que pueda volver a Alemania, como podría hacerlo "en España y como está volviendo a Francia con el plan de Macron para poner en valor los valores de la ciudadanía".

En el caso de que volviera al país germano, ha subrayado, "no sería una mili eterna" y ha reivindicado el potencial de nuestros ejércitos: "Son profesionales, son muy tácticos, son operativos, muy movilizables y creo que sí van a transmitir una verdadera cultura de defensa, una verdadera cultura de seguridad y la preparación, la disciplina, los valores que ponen de manifiesto o desde los que se tiene que preservar la democracia", ha matizado Gil. Hasta aquí, todo bien, pero es inevitable preguntarse si esta misma teoría podría aplicarse en España.

En este sentido, el experto en geopolítica ha asegurado que la mili se quitó "de una manera poco acertada" acorde, en su momento, a la necesidad "de reorganización de los ejércitos". Por ello, ha matizado, que nuestro ejército "tiene que ser profesional" pero muchos de nuestros jóvenes han "desconectado" de procesos con los que "nos podríamos reconocer como miembros de una nación".

"Cuando yo escucho en España que hay que devolver la mili como si fuera el mecanismo reformatorio de jóvenes malcriados, eso no me gusta", ha lamentado el experto y ha querido dejar claro que "el Ejército es otra cosa". En el caso de volver, ha reiterado, tendría que ser como una forma de dar la oportunidad a los jóvenes "de conocer esos valores que nos unen".

Por ello, y bajo su punto de vista, sería necesario poner en marcha iniciativas "para que voluntarios pueda adquirir esa formación en cultura de seguridad y defensa" pero no cree que debamos "encargarle al Ejército que se dedique a educar a nuestros jóvenes", ya que esa "no es su misión". De hecho, ha aprovechado para recordar que nuestro ejército está compuesto por "unas 200.000 personas" que cuenta con "sistemas de defensa muy avanzados".

Es por ello que, considera, "debemos seguir profesionalizando la milicia" pero siempre ofreciendo "el reconocimiento de los valores de nuestra patria, de nuestra cultura, de los símbolos que nos unen", así como "poner de manifiesto que esos valores son los que nos hacen fuertes", ha concluido el experto.