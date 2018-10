Miles de hondureños fuerzan la valla fronteriza de Guatemala y entran en México

Miles de migrantes de la caravana que partió el sábado pasado de Honduras han forzado la valla fronteriza desde Guatemala y han ingresado en México, donde las fuerzas de seguridad se han visto en un primer momento rebasadas por un imparable río humano.

Después de seis jornadas de viaje, la caravana, que partió de San Pedro Sula (norte de Honduras) con el objetivo de llegar a Estados Unidos y está integrada por unas 3.000 personas, ha logrado entrar en México.

