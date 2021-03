Al menos un muerto y seis heridos en un apuñalamiento múltiple en una biblioteca de Canadá

Una mujer ha muerto y otras seis personas han resultado heridas por un apuñalamiento múltiple cometido por un individuo, ya detenido, en una biblioteca de la ciudad canadiense de North Vancouver, y cuyos motivos están todavía bajo investigación.

El sospechoso ha sido identificado como un joven de 20 años que fue arrestado alrededor de las 14.00 del sábado, de acuerdo con la Policía y los servicios médicos de la localidad en comentarios a la cadena canadiense CBC. El pronóstico de los heridos no se ha dado a conocer.

En su cuenta de Twitter, la Policía del municipio ha estimado que el agresor se trata de un "atacante en solitario" y la situación ha dejado de representar un peligro para el público.

#ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311