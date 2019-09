Al menos cuatro turistas de nacionalidad china mueren en un accidente en Utah

Cuatro de las personas que murieron este viernes después de que un autobús de turistas se saliese de la carretera cerca del Parque Nacional Bryce Canyon en Utah han sido identificadas como ciudadanos chinos.

La Utah Highway Patrol ha utilizado la red social Twitter para informar de que tres mujeres y un hombre de Shanghái murieron en el accidente, que ocurrió el viernes cerca del Parque Nacional Bryce Canyon, un destino turístico popular.

Las cuatro víctimas tenían más de 60 años. Las autoridades han informado de que el resto de los pasajeros del autobús han resultado heridos. Al menos doce pacientes permanecen en el hospital, cinco de los cuales están en estado crítico.

Las autoridades están investigando la causa del accidente que se produjo sobre las 11:30 (hora local) en la ruta estatal 12, según informó un portavoz de la patrulla de carreteras del Estado y del departamento del sheriff del Condado de Garfield.

Names of deceased victims:

Ling Geng (F) 68

Xiuyun Chen (F) 67

Zhang Caiyu (F) 62

Zhongliang Caiyu (M) 65



All victims are from Shanghai, China.

