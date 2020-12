Más de 200 detenidos en una operación internacional en 32 países contra el tráfico ilícito de personas

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación internacional contra el tráfico ilícito de personas que, coordinada por la OIPC- INTERPOL, se ha desarrollado desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre del 2020. La operación TURQUESA II, llevada a cabo de manera coordinada en 32 países de tres continentes, tiene como objetivo luchar contra el crimen organizado en el ámbito de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y trata de seres humanos con el uso, principalmente, de rutas con origen o tránsito en países del área geográfica de América Latina, así como delitos conexos tales como falsedades documentales o blanqueo de capitales.

A pesar de la situación de pandemia mundial, los grupos organizados especializados en estas modalidades delictivas siguen operativos, adaptándose a las nuevas situaciones El dispositivo desplegado ha permitido la explotación operativa de investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, así como el establecimiento de dispositivos policiales en lugares clave con la finalidad de detectar actividades relacionadas.

RESULTS: Operation Turquesa II, targeting international migrant smuggling & human trafficking networks has led to more than 200 arrests and the identification of some 3,500 irregular migrants in the Americas, Africa, Europe & Asia.

