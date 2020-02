La maravillosa actuación en el metro de Londres de la que todo el mundo habla

El 'youtuber' Kevin Freshwater es muy reconocido por sus vídeos de bromas. En uno de sus últimos 'challenges' se encontraba en el metro de Londres. Allí, se encontró con una desconocida: Charlotte Awbery. A ella le propuso un reto: completar una de las canciones más reconocidas en 2019. Se trata de la canción principal de 'Ha nacido una estrella'

Al comienzo del vídeo parece que Charlotte no estaba muy interesada en atender al humorista pero poco a poco fue soltándose hasta que enseñó la sorprendente voz que posee.

Esta chica dejaba literalmente boquiabiertos a los seguidores del famoso 'youtuber'. Hasta él mismo no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Así que decidio preguntarle a Charlotte si era cantante, a lo que ella respondió que sí.

Resulta que ella es cantante y compositora y actúa bajo contratación en eventos privados y en bodas. Antes de su 'Shallow' en el metro de Londres, ya contaba con sus seguidores a través de Instagram... aunque ahora tiene más fans que nunca. En concreto, 30.000 más. Así cantaba 'Shallow' hace un año.

She did a cover of Shallow/I’ll never live again by Lady Gaga a year ago omg pic.twitter.com/EYP8F0R8NJ