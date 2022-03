El mapa que muestra cuánta gente de 30 años sigue viviendo con sus padres en cada país de Europa

El deseo de los jóvenes de independizarse se ve frustrado en muchos países por el mercado laboral. El paro, las malas condiciones de los trabajos y el alto coste de la vida hacen que muchas personas de esta edad no puedan marcharse a vivir a una casa y dejar de depender de sus padres. Ya sea comprar una casa con una hipoteca o alquilarla, los elevados precios y los bajos salarios hacen que la independencia sea muy difícil.

En España, más de una de cada tres personas entre los 25 años y los 34 viven aún con sus padres, lo que representa hasta un 37,2% de la población de esta franja de edad. Si se observan los datos de Eurostat, se puede observar que este problema es general en los países del sur de Europa y los del este. España no es el territorio con peores datos, en estas zonas, pero siguen siendo datos preocupantes.

Eslovaquia es el país con un peor dato de jóvenes que se independizan con un 56,6% de jóvenes entre 25 y 34 años que continúan viviendo con sus padres, seguido de Bulgaria con un 52,8% y Grecia con un 51,6%. Estos tres países son los únicos en los que más de una de cada dos personas de estas edades continúan bajo el amparo de sus padres. Rozando estos datos, pero por debajo del 1 de cada 2, están países como Italia con un 46,6%, Portugal con un 44,5%, Rumania con un 44,4%, Eslovenia con un 43,5%, Polonia con un 43,2% y Hungría con un 43%.

Después de estos países, el siguiente es España con un 37,2% y en un nivel similar está Letonia con un 34,5%, República Checa con un 33,7%, Lituania con un 33,5% y Chipre con un 30,4%.

