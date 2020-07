Mandan un formulario electoral a nombre de un gato que lleva muerto más de 12 años

En unos días en los que no paran de escucharse datos de participación, intención de voto y la palabra “elecciones”, nadie puede imaginarse que dentro de esas estimaciones pudiera entrar otra cosa que no sea humanos. Sin embargo, la familia del gato Cody se llevó esta semana la mayor de las sorpresas al descubrir que su mascota había sido convocada para registrarse y acudir a las urnas en los próximos comicios a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de que en realidad se trata de una mascota y no de una persona, Cody no podría votar por Trump o Biden, porque lleva 12 años muertos.

Ocurría en una casa de Atlanta, en el estado de Georgia, donde Ron Tims vive con su mujer. El pasado miércoles, como si de un gesto rutinario se tratase, acudió al buzón para retirar el correo, cuando encontró una carta de lo más peculiar. Dentro, había un formulario a nombre de Cody Tims, su mascota, que había fallecido hace más de una década.

Un gato peculiar

Como su propia dueña, Carol Tims, aseguraba a la cadena de televisión FOX 5 de Atlanta, Cody vivió una vida larga: falleció casi a los 19 años. “Era un gran gato, en la calle, dentro. Amaba a esta familia, le encantaba el vecindario...” Pero, lo que más le sorprende a Carol es cómo podría llegar ese correo hasta su casa“¿Como ha podido ocurrir esto? Osea, no es la realidad. Es un gato. Está muerto, y lo ha estado durante mucho tiempo. Hay mucha presión, pero si están intentando registrar a gatos, no sé con quién más lo estarán intentando. No sé si están registrando a perros...”

Una historia que relataba la periodista Denise Dillon para la cadena estadounidense y que ya se ha vuelto viral, y cuya entrevista a los dueños daba mucho más juego del esperado.

There's a big push to get people to register to vote, but cats? One family says apparently someone thinks Cody the Cat should go to the polls. #Fox5atlantapic.twitter.com/NvBEBkGT2A — denisedillon (@DillonFox5) July 10, 2020

A quién hubiera votado Cody

Más allá de lo increíble de la anécdota, la propia familia del gato ha confesado a quién hubiera votado su gato de haber acudido a las urnas el próximo mes de diciembre. “Cody era un gato brillante y hubiera votado a un partido que hubiera estado verdaderamente cualificado”. No sabemos si eso significa a Donald Trump o a Joe Biden, pero en cualquier caso debía ser un felino de convicciones claras.

La respuesta del Gobierno

Una anécdota que ha tenido tal repercusión que ha recibido respuesta por parte de Jordan Fuchs, ayudante del Secretario de Estado. La oficina de Secretaría del Estado aseguran que el formulario no salió desde su departamento. Además, a través de un comunicado aseguran: “Hay grupos de terceras fuerzas políticas a lo largo y ancho del país que tienen como objetivo Georgia para ayudar a individuos seleccionados para que se registren”.

Además, el gobierno estadounidense mantiene que están investigando el suceso: “Esto hace que te cuestiones qué están haciendo de verdad estos grupos foráneos. No se confundan, esta oficina está dedicada a investigar cualquier tipo de fraude”.