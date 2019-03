Maduro amaga con cortar recursos a las universidades en Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro ha amagado con cerrar el grifo financiero a universidades venezolanas si no daban como buena su versión del supuesto sabotaje en el apagón que durante varios días sufrió el país, y en el caso de que no le reconocieran expresamente como presidente. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, ha confirmado a COPE que desde el Ministerio de Educación pusieron condiciones a la entrega de recursos para pagar sueldos del personal docente, administrativo y becas para estudiantes. “No voy a firmar ninguna comunicación que diga que hubo sabotaje eléctrico, porque eso no es verdad; aquí lo que ha habido es una falta de mantenimiento, la poca inversión en los servicios públicos en este país”, cuenta la rectora. Y recuerda que la Escuela de Ingeniería de su universidad presentó “un informe técnico -sin ningún calificativo político- en el que explicaba que desde 2010 había avisado de cuáles serían los problemas si no se llevaba a cabo el mantenimiento debido”.

“No estamos ni estaremos ni hemos estado al servicio de ningún gobierno”, afirma Cecilia García Arocha, quien añade que “el venezolano puede tener más o menos información, puede estar más o menos preparado, pero tontos no vamos a seguir siendo, y no aceptamos que nos sigan tratando como ignorantes porque tampoco lo somos”. Señala que “la universidad es un muro de contención ante cualquier régimen dictatorial en defensa de la democracia, y vamos a seguir formando a jóvenes al servicio del país”. A pesar de las advertencias, el gobierno de Maduro ha comenzado a transferir dinero a algunas universidades.