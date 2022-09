Macron y la primera ministra británica acuerdan reforzar su cooperación, comenzando con Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica,Liz Truss, mostraron hoy su voluntad de reforzar la cooperación bilateral, especialmente con la guerra de Ucrania y sus consecuencias.



Macron y Truss mantuvieron hoy su primera conversación desde la llegada de la segunda al cargo, esta misma semana, en la que el presidente francés reiteró sus condolencias al pueblo británico por el fallecimiento de la reina Isabel II, informó el Elíseo.

Today, on such a special day, I extended our condolences to the United Kingdom’s new Prime Minister. The ties between our nations are historic. We shall strengthen them. Our support for Ukraine, as well as food and energy security, will be among our shared priorities.