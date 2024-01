Los vecinos de Sevilla se movilizan para pedir el fin de los ataques de Israel a Palestina

El centro de Sevilla ha vuelto a ser escenario este lunes de una manifestación para pedir el fin de las acciones militares de Israel contra la población de Gaza y reclamar acciones internacionales, tres meses después de comenzar los ataques que hacen que cada lunes se repita esta movilización.

Según fuentes de la organización, unas 500 personas han participado en la protesta entre la Plaza Nueva y la de La Encarnación, recorriendo, desde las 19.00 horas, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, Campana y Laraña, para terminar en la Plaza de la Encarnación.

Entre los manifestantes se encontraban un joven palestino de 30 años, Mohanad Am Alhadud, que llegó a Sevilla hace cinco años, y que cree que la situación solo se revertirá "cuando se aplique la ley internacional para todo el mundo", reclamando que "los palestinos tienen derecho de vivir una vida normal, como todo el mundo".

Am Alhadud ha condenado "el genocidio que se está haciendo en Gaza", y ha lamentado que tuviera que marcharse de su país. "He terminado mis estudios de ingeniería y no puedo volver a mi casa, a mi tierra, y por eso he hecho un refugio, un asilo, aquí en España, en Sevilla", ha dicho.

El recorrido ha estado encabezado por una gran bandera de Palestina, además de tres personas que portaban recreaciones de mortajas de niños, en memoria de los menores asesinados en estos ataques desde el pasado octubre.

La plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, la comunidad palestina de Sevilla y la asociación de mujeres palestinas Alkarama son algunas de las convocantes de estas movilizaciones en la capital andaluza.