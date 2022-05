Los países de la UE fijan establecer unas reservas de gas del 80% para este invierno

Los países de la Unión Europea respaldaron este miércoles la propuesta legislativa para establecer un almacenamiento mínimo de gas en el bloque del 80 % el 1 de noviembre de este año, y del 90 % en los años siguientes, con vistas garantizar el suministro en el contexto de la guerra rusa en Ucrania.



En concreto, los embajadores de los veintisiete Estados miembros fijaron sus líneas rojas con respecto al proyecto de reglamento que ahora debe ser negociado con el Parlamento Europeo y que busca garantizar unas reservas mínimas de gas en el bloque en el próximo invierno y los sucesivos.



Esos depósitos están actualmente al 37,4 % de su capacidad y, según esta nueva normativa, aquellas empresas que operen almacenes de gas deberán notificar los niveles de llenado a las autoridades nacionales y los Estados miembros se encargarán de la supervisión y de informar a la Comisión Europea.



El mandato negociador de los Veintisiete también estipula que aquellos países que no tienen almacenes de gas tendrán acceso a las reservas de otros socios a cambio de compartir la "carga financiera" que supone la obligación de llenado, informó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros.



De la misma forma, establece una nueva "certificación obligatoria" para todos los operadores, de forma que la UE pueda limitar la "influencia externa" en "infraestructuras críticas" de almacenamiento. Este punto, también respaldado por el Parlamento Europeo, busca limitar la influencia del gigante ruso Gazprom en el bloque.



Antes del acuerdo entre los Veintisiete, España y Portugal pidieron en un documento conjunto que se tuvieran en cuenta las características específicas de la península ibérica en el desarrollo de este proyecto legislativo y fuentes diplomáticas de ambos países han confirmado que el mandato negociador es del agrado de las dos capitales.



En particular, solicitaban que se tuviese en cuenta el papel de las terminales de gas natural licuado (GNL) al contabilizar el nivel de almacenamiento mínimo, así como el bajo nivel de interconexión de la península con el resto del continente, entre otras cosas.



Así, el documento pactado por las capitales precisa tanto las reglas que regirán estos niveles mínimos como "posibilidades para contabilizar las reservas de GNL", así como una serie de salvaguardias para "evitar un impacto desproporcionado" de la medida en aquellos países con una capacidad de almacenamiento "importante".



Por otro lado, los Estados miembros han pactado que estos niveles obligatorios de reservas expiren el 31 de diciembre de 2026 y han incluido derogaciones específicas para Chipre, Malta e Irlanda porque "no están conectadas directamente con el sistema gasístico de otros Estados miembros".



Pactado el mandato negociador de los Estados miembros, ya pueden comenzar las conversaciones con el Parlamento Europeo, que fijó sus líneas rojas el pasado 7 de abril con 516 votos a favor, 25 en contra y 15 abstenciones.



La capacidad de almacenamiento subterráneo total de la UE es de 1.100 teravatios por hora (TWh), lo que supone unos 100 millones de metros cúbicos distribuidos en 160 instalaciones en dieciocho Estados miembros.



No obstante, el 73 % de las reservas de gas del bloque se concentra en cinco Estados miembros (Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Austria).