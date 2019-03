Los demócratas subrayan que Mueller no descarta que Trump haya cometido obstrucción a la justicia

Las dos principales voces del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, han subrayado que el informe del fiscal especial Robert Mueller, cuyo resumen ha sido publicado este domingo, no descarta que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cometido un delito de obstrucción a la justicia.

"La carta del fiscal general (Bill) Barr plantea tantas preguntas como las que contesta", aseguran Pelosi y Schumer en un comunicado conjunto en el que argumentan que el resumen de Barr publicado este domingo no es suficiente.

"El hecho de que el informe del fiscal especial Mueller no exculpe al presidente de un delito tan grave como el de obstrucción a la justicia demuestra lo urgente que es que se publique sin más dilación el informe completo y la documentación adicional", añaden.

The American people deserve the truth. AG Barr must #ReleaseTheFullReport.



Read my full statement with @SenSchumer here: https://t.co/rWLsszbNdk