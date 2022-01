Llega a Ucrania un segundo cargamento de armamento estadounidense

Este domingo ha llegado a Kiev un segundo cargamento de material militar estadounidense, 80 toneladas de pertrechos que se suman a las 90 toneladas que llegaron el sábado al aeropuerto de Borispil, a unos 29 kilómetros al este de Kiev.

"¡El segundo avión está en Kiev! ¡Más de 80 toneladas de armas para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania de parte de nuestros amigos en Estados Unidos! Y esto no ha terminado aún", ha publicado el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, en un mensaje en Twitter.

