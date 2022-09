Las protestas en Rusia dejan centenares de detenidos mientras Putin endurece las penas por deserción

En varios puntos de Rusia, centenares de personas han intentado manifestarse, siendo arrestados por la policía. Unos incidentes que aumentan el clima de tensión en el país, mientras Putin ha firmado un nuevo paquete legislativo para impulsar el reclutamiento de nuevos soldados para luchar en Ucrania. Entre las nuevas medidas destacan dos. Por un lado, a los inmigrantes se les concederá la nacionalidad rusa si se suman a las filas del ejército y combaten en Ucrania, además, los rusos que se nieguen a hacer el servicio militar obligatorio pasarán 10 años la cárcel.

Centenares de detenidos en todo el país

Más de 700 personas ya han sido detenidas en la segunda jornada de acciones de protesta contra la movilización decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con el propósito de revertir los reveses militares en Ucrania, llevada a cabo este sábado.

Según señaló OVD-Info, una organización que hace seguimientos documentados de arrestos en Rusia, casi la mitad de las detenciones se han registrado en la capital, mientras que en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, se ha detenido a algo más de un centenar de personas.

En Moscú, donde no dejó de llover en todo el día, las autoridades desplegaron un imponente dispositivo policial para impedir la manifestación de protesta, convocada por el movimiento juvenil opositor Vesná (Primavera). Los efectivos antidisturbios estaban apostados ya en la salida de la estación de metro Chistíe Prudy, próxima a la plazoleta del monumento al escritor y diplomático ruso Alexandr Griboyédov, señalada como punto de reunión de los manifestantes. Al menos una decena de furgones policiales se hallaban aparcados junto al bulevar a la espera de los detenidos.

Paquete legislativo para impulsar el reclutamiento de nuevos soldados

A nivel legislativo, Putin ha firmado este sábado una ley que estipula que los extranjeros que sirven en el ejército ruso pueden solicitar la ciudadanía rusa sin presentar un permiso de residencia. Los extranjeros que hayan firmado un contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia por al menos un año son elegibles para este procedimiento, según las enmiendas a la ley "sobre ciudadanía de la Federación Rusa".

Los militares extranjeros contratados están exentos de tener que vivir durante cinco años en Rusia después de obtener un permiso de residencia antes de solicitar la ciudadanía, según la agencia oficial TASS.

De forma paralela, el mandatario ruso firmó una enmieda del Código Penal para endurecer las penas por la deserción, el saqueo y la rendición voluntaria de militares en tiempos de guerra, delitos que pueden ser condenados con hasta 15 años de cárcel. La ley establece penas de entre cinco y 15 años de cárcel según los diferentes grados de deserción y de duración, según el documento publicado en el portal de información legal de la Administración.

Según la agencia oficial TASS, el artículo 333 del Código Penal de Rusia se complementa con una tercera parte, según la cual "la ausencia del lugar de servicio sin permiso, la deserción con armas, así como la deserción de un grupo durante la movilización o la ley marcial, en tiempo de guerra o en las condiciones de un conflicto armado será sancionado con pena privativa de libertad de cinco años o hasta de quince años".

Además, de acuerdo con las enmiendas, por abandonar el lugar de servicio sin autorización, no presentarse a tiempo sin una buena razón por más de dos días (pero no más de diez) durante el período de movilización o ley marcial, el castigo es de hasta cinco años de prisión. Si la falta de comparecencia en tales condiciones excede de diez días (pero no más de un mes), la pena será de hasta siete años de prisión. Si un militar se ausenta por más de un mes, puede ser encarcelado por un período de cinco a diez años.

Además, si un militar elude sus funciones fingiendo enfermedad, automutilándose, falsificando documentos u otros engaños en las condiciones de movilización puede ser condenado a entre cinco y 10 años de prisión. La ley recoge además que quienes se rindan voluntariamente al enemigo enfrentarán una pena de prisión de entre tres y diez años.