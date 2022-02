Las imágenes más impactantes que está dejando el temporal Eunice en Europa

Reino Unido y los Países Bajos se están llevando la peor parte de la tormenta Eunice, la más potente en lo que llevamos de invierno. Hasta el momento ha dejado, al menos 10 muertos, y a miles de personas afectadas por el fuerte viento. En Inglaterra, cientos de vuelos y trenes han sido cancelados, numerosos edificios han sufrido daños y cerca de 200.000 hogares se quedaron sin electricidad.

El aeropuerto de la City londinense, así como dos de las principales estaciones de tren de la capital, Euston y Waterloo, suspendieron todas las salidas y llegadas para evitar incidentes, mientras que en Gales se habían cancelado ya todos los trayectos ferroviarios desde el jueves por la noche. Los aeropuertos de Heathrow y Gatwick se mantuvieron operativos, aunque más de 400 vuelos se cancelaron a lo largo del viernes, y en los medios y redes sociales proliferaron vídeos de aviones con problemas para aterrizar por los fuertes vientos.

En Bélgica, un joven de dieciocho años se encuentra en estado crítico después de que una rama le cayera encima mientras corría con su madre en Menen. Además, una grúa que se utilizaba en las obras de un hospital en la localidad de Tournai cayó sobre un edificio que alberga el departamento de geriatría del centro hospitalario.

En los Países Bajos, el viento de hasta 145 kilómetros por hora están dejando numerosos destrozos, interrupción del tráfico por carretera y caídas de árboles e incluso edificios. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos: “quedarse en casa”.

Los vendavales que está provoncado Eunice están dejando imágenes impactantes como las que podemos ver en las redes sociales como el movimiento de la torre de la catedral en Holanda

#Netherlands#Eunicestorm

Powerful Storm Eunice shakes the towers of the cathedral. #StormEunicelondon#Eunice#storm#skamfrancepic.twitter.com/7olTRZIZjr