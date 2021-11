Las fronteras de Europa, puntos calientes de la crisis migratoria: "Bielorrusia les alienta a entrar en la UE"

La tensión ha vuelto hace tan solo unos días a la Unión Europea y ha venido de la mano de la utilización de los migrantes. Esta vez, es Polonia la mayor afectada, que desde el pasado lunes, ha visto cómo miles de personas han tratado de cruzar la frontera polaca desde Bielorrusia. Un asunto que en COPE hemos querido analizar en profundidad con el eurodiputado del Partido Popular y exministro de Exteriores, Manuel García-Margallo. Todo comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando más de dos mil migrantes intentaron saltar el único escollo para llegar a la Unión Europea, que se configuraba como la frontera de Polonia.

Ante esta presión migratoria, el ejército polaco tuvo que desplegarse para contener con éxito el primer intento de invasión, aumentando así los efectivos militares por el riesgo de "amenaza" a la seguridad del país, apoyada por el régimen de Minsk. Una llegada de migrantes que no ha cesado desde el lunes, ya que cientos de migrantes intentaron de nuevo cruzar ilegalmente la frontera.

Una situación que ha obligado a Lituania, país vecino de Polonia y Bielorrusia, a declarar el estado de emergencia en todas las regiones fronterizas y los campamentos de inmigrantes por el temor a que estos puedan extenderse hasta Lituania. Un episodio de tensión que en la UE se está viviendo de forma contenida.

De hecho, desde Polonia aseguran que se está tratando de una "crisis política, no migratoria". Desde Bielorrusia, sin embargo, culpan directamente a las "mafias" europeas, que ha concentrando miles de inmigrantes procedentes de Oriente Medio. En medio de una crisis migratoria (e incluso política), la OTAN se ha solidarizado con Polonia y ha acusado a Bielorrusia de utilizar de forma "inaceptable" a los migrantes bielorrusos.

García-Margallo explica los motivos de la crisis migratoria en la frontera de Polonia y Bielorrusia

La crisis migratoria que se está viviendo ahora mismo en Polonia es similar a la que ya hemos visto en otros 'puntos calientes' de la Unión Europea, configurados como focos de inmigración en las fronteras de la UE con el resto de países. COPE ha podido hablar con el eurodiputado del Partido Popular y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para analizar en profundidad el conflicto polaco-bielorruso, quien ha querido matizar que esta crisis migratoria no es más que una reacción de Bielorrusia a las sanciones establecidas desde la UE.

"La crisis empieza cuando la Unión Europea establece sanciones a 166 dirigentes bielorrusos, a los que se les prohíbe la entrada en territorito", ha explicado. En este sentido, también se les embargaban todos los bienes que pudieran tener en territorio de la UE por el 'pucherazo' de Lukashenko en el año 2020. "Las sanciones se amplían cuando las autoridades bielorrusas desvían un vuelo para detener a un periodista opositor que era el propietario de una canal de televisión", ha continuado el eurodiputado popular. Fue precisamente después de aquellas sanciones, cuando desde Bielorrusia han reaccionado "utilizando a emigrantes que traen de varios países como Irak, Siria o Afganistán para invitarles o alentarles a entrar en la Unión Europea a través de Polonia", ha explicado el exministro de Exteriores.

En este sentido, hemos querido saber si Bielorrusia recibe algún tipo de ayuda europea para contener la inmigración, como sí perciben Marruecos o Turquía. "No me consta que se haya dado dinero a Bielorrusia en contraprestación por frenar la entrada de inmigrantes", ha señalado el exministro. No obstante, sí ha querido matizar que en Bielorrusia hay "un instrumento de financiación" de política europea de vecindad (PEV), que tiene como objetivo "reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad para todos", que sirve para financiar diversos desafíos como "el cambio climático, la migración, la paz y la estabilidad, así como la cooperación y la promoción de sus propias iniciativas en materia de política exterior".

En esta crisis migratoria existe un tercer personaje protagonista: Rusia, con Vladimir Putin al frente, estrechamente ligado a Bielorrusia, formando así, entre ambos, un frente común frente a la Unión Europea. Tras las acusaciones desde Bruselas, Moscú ha salido en defensa de Bielorrusia y ha sido el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha hecho referencia este miércoles al acuerdo de 2016, por el que la Unión Europea ofreció fondos a Turquía para contener la migración. "¿Por qué no es posible ayudar a los bielorrusos de la misma manera", se ha preguntado.

En este punto, hemos querido establecer un mapa conceptual de los 'puntos calientes', foco de una gran presión migratoria en la Unión Europea y posteriormente hemos querido preguntar a García-Margallo qué debería hacer la UE para defender sus fronteras frente a la presión migratoria.

La isla italiana de Lampedusa, el cruce del Mediterráneo central entre África y Europa

En los últimos años, Italia se ha convertido en un auténtico "coladero" de inmigrantes. En este sentido, es necesario ubicar en el mapa la isla de Lampedusa, entre Malta y Túnez, que en los últimos años se ha convertido precisamente en uno de los territorios más afectados por la crisis migratoria en el Mediterráneo. Muchos de los migrantes que abandonan Libia y Túnez llegan a la isla italiana con la única intención de avanzar hasta Europa. En otras palabras: es el cruce del Mediterráneo central entre África y Europa.

El modo de cruzar desde este territorios hasta la isla italiana no es otro más que con embarcaciones o pequeños barcos, sin comunicaciones telemáticas, lo que impide que puedan ser localizados, que habitualmente zarpan desde zonas tunecinas o libias. De hecho, y con la llegada de la pandemia de covid-19, los centros de acogida de la isla italiana estuvieron al borde de la sobreocupación al convertirse en la isla-cuarentena del Mediterráneo.

Ceuta, Melilla y Canarias, focos de inmigración marroquí y del Magreb

España es otro de los 'puntos calientes' donde se aglutina mayor inmigración ilegal. El caso más relevante fue, precisamente, el pasado mes de mayo, cuando más de ocho mil personas trataron de cruzar la frontera de Ceuta con Marruecos. Una situación sin precedentes en la historia española, que empujó a las autoridades a desplegar varias unidades del Ejército de Tierra para controlar las calles de la ciudad.

Una crisis migratoria que fue desencadenada por ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño a causa de la covid-19. La respuesta marroquí fue empujar a miles de personas a la ciudad española, como una forma de mantener el pulso diplomático entre Marruecos y España. Ha sido precisamente este ejemplo el que ha utilizado García-Margallo para establecer "un paralelismo" entre lo que ocurrió entre España y Marruecos y lo que está sucediendo actualmente entre Polonia y Bielorrusia. Una práctica que es "relativamente habitual", ha comentado.

Junto a Ceuta, la ciudad autónoma de Melilla también ha sido otra de las víctimas de la llegada masiva de inmigrantes, que encuentran en la ciudad autónoma una puerta de entrada a España y, posteriormente, a la Unión Europea. Caso similar ocurre con Canarias, que cada pocos días puede verse cómo los barcos de Salvamento Marítimo rescatan a decenas de personas procedentes del Magreb.

Bulgaria y Grecia, ante la llegada de inmigrantes provenientes de Turquía

Grecia se ha convertido en los últimos años en otro de las zonas de la Unión Europea donde hay mayor presión migratoria. En este caso, podemos mencionar hasta dos puntos: las regiones al otro lado del río Evros, que se configura como el último obstáculo entre Grecia y Turquía, y la isla de Lesbos, en el Mar Egeo. A lo largo de la frontera terrestre, el río Evros ha visto cómo decenas de inmigrantes han tratado de cruzarlo para llegar a la orilla griega, puerta de entrada a la UE.

En el caso de la isla de Lesbos, la situación es más complicada y en los últimos años han acogido a decenas de miles de inmigrantes, de los que una gran mayoría no eran refugiados, que buscaban asilo o la posibilidad de entrar a la Unión a través de la isla.

En los últimas semanas, además, se puede resaltar el caso de Bulgaria. El pasado 2 de noviembre, las autoridades búlgaras anunciaron un despliegue de unos 350 miembros del Ejército en la frontera con Turquía para ayudar a la Policía a hacer frente al aumento de flujo migratorio en la zona. A lo largo de 2021, más de 6.500 personas han intentado cruzar ilegalmente hacia Bulgaria, tres veces más que la cifra registrada durante los tres primeros trimestres del año 2021.

Turquía es uno de los países que recibe fondos europeos para contener la inmigración. Este asunto lo hemos consultado con el exministro de Exteriores, García-Margallo, quien ha explicado las condiciones de los envíos de estos fondos: "Turquía se compromete a aceptar la repatriación de emigrantes que hayan entrado de forma ilegal en Grecia a través de Turquía. A cambio de eso, envía un inmigrante legal por cada uno de los emigrantes ilegales que acoge. Segundo, se le da dinero para atender las necesidades de los migrantes que se quedan en Turquía y no en la Unión Europea, así como el compromiso de blindar las negociaciones de admisión". Unos fondos que, por el momento, no está recibiendo Bielorrusia.

¿Qué debería hacer la Unión Europea para defender sus fronteras?

Ha sido otra de las cuestiones que hemos querido abordar con el exministro de Exteriores, quien ha defendido el uso de Frontex y la Europol, "las dos agencias europeas diseñadas para controlar las fronteras y combatir la inmigración", ha apuntado. En este sentido, en su opinión es también necesario "establecer canales para la migración legal, abrir vías que drenen la tentación de entrar de forma ilegal", además de una "acción exterior con los países de origen en tránsito para que colaboren en el control de salida o de tránsito de los emigrantes que quieren venir a España".

Sobre la posibilidad de implantar un ejército europeo, el exministro ha asegurado que es "partidario" y que ha se ha intentado en otras ocasiones. "Se intentó crear la Comunidad Europea de Defensa, que fracasó en 1954 en la Asamblea Francesa". En este sentido, el eurodiputado popular considera que para crear los "Estados Unidos de Europa", es necesario tener "una política de exterior y seguridad común que solo tiene sentido cuando hay un ejército europeo", ha concluido.

