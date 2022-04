Las claves de la resistencia de Kiev: servicios de inteligencia, espías y guerrillas ciudadanas

El ataque relámpago de Vladímir Putin para controlar Ucrania ha fracasado. Rusia no ha podido imponerse en la guerra de guerrillas que ha planteado la población y ha decidido cambiar de estrategia. La nueva etapa de la invasión se centra en dominar el Donbás y la zona costera del mar de Azov, en la que se encuentra la ciudad de Mariúpol, para conseguir un corredor entre Crimea y Rusia.

Resulta llamativo que una potencia militar como Rusia no se pudiese imponer en ciudades como Kiev ante una defensa con pocos recursos. La explicación a esta gran resistencia dela capital, a parte de la valentía y el esfuerzo en la lucha por la libertad de la población, se explica por la gran labor de los servicios de inteligencia del país y el buen hacer de los espías.

En las guerras una gran parte del enfrentamiento se produce en el campo de batalla, pero también son trascendentales las estrategias para poder atacar al enemigo en sus puntos débiles. Esta es la clave que explica Sergey Markov, ex asesor de Vladímir Putin. El ex consejero del Kremlin aseguró que el éxito de la resistencia se basa en la gran tarea realizada por los servicios de inteligencia de Ucrania con los espías.

Además, tuvo un papel fundamental la advertencia por parte de Estados Unidos de que iba a estallar la guerra. Volodímir Zelenski tenía dudas sobre la invasión, pero los servicios de inteligencia estadounidenses enviaron documentos con la operación detallada, que había sido filtrado por sus fuentes en Moscú, y el presidente ucraniano comenzó a preparar la defensa. Una de estas filtraciones mostraba las intenciones de Rusia de tomar el aeropuerto de Hostomel, cercano a Kiev, para poder enviar directamente a la capital tropas rusas. Conocer esto, le permitió adelantarse a este movimiento y derribar los aviones rusos para evitar esta estrategia del Kremlin.









El engaño de los servicios de inteligencia de Ucrania

Pero la clave del éxito la prepararon los servicios de inteligencia de Ucrania. Este organismo ucraniano detectó hace meses en su territorio numerosos espías rusos que estaban filtrando información al Kremlin de cara a la invasión. Los servicios secretos de Ucrania decidieron no detener a estos agentes de la FSB, la antigua KGB de la URSS, y permitieron que siguiesen mandando información a Rusia. Sin embargo, con lo que no contaban estos espías del Kremlin era que Ucrania sabía quiénes eran y cuál era su labor, por lo que falsearon las informaciones para que Rusia planeara una invasión en base a unos datos incorrectos. Por tanto, el fracaso del ataque orquestado por Vladímir Putin no se produjo por un fallo de cálculo en la resistencia del pueblo ucraniano, sino porque las informaciones filtradas a propósito por los servicios de inteligencia detallaban que "Ucrania no se defendería en caso de invasión rusa o lo haría de forma muy minoritaria", explica Sergey Markov.

Este fue el motivo de las intenciones de Vladímir Putin de dominar Ucrania en solo unos días. Pretendía invadir Kiev con solo un 40% de las tropas que movilizó a la frontera, pero para su sorpresa, la resistencia de la población de Ucrania fue feroz y tuvo que enviar al resto de efectivos para combatir. Pero no fue suficiente. El Kremlin pensó que la ocupación iba a ser sencilla, similar a la de Crimea en 2014, pero en el resto de territorio no hay tantos simpatizantes prorrusos.