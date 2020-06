Javier, español en Colombia: “Solo podemos ir a comprar un día a la semana”

Javier Godínez, de Torremolinos -Málaga-, “cooperante con una ONG propia”, lleva desde el 22 de febrero en Colombia, en un pueblo del departamento de Magdalena, en el norte. Está en un alojamiento turístico, “en un sitio muy humilde”, compartiendo habitación con otras personas, viajeros de otros países “atrapados” también por las medidas en vigor a causa de la pandemia de COVID-19. Ha contado a COPE que en Colombia están en “aislamiento obligatorio preventivo” y que el espacio aéreo está cerrado desde el 23 de marzo. Tienen limitado salir a la calle, “puedes ir a los comercios dependiendo del último número del DNI, solamente un día por la mañana en toda la semana, a mí me toca los lunes por la mañana”, señala.

Las restricciones impuestas para contener el nuevo coronavirus han llevado a que un alto porcentaje de colombianos estén pasando apuros, han “ahogado la economía, y hay mucha gente haciendo piquetes en la calle porque no tiene comida”. Asegura Javier Godínez que “está subiendo el número de contagios porque la gente tiene que elegir entre morirse de hambre y morirse del virus”. En algunos pueblos “están cerradas las veredas, aquí hay mucha población indígena, y los caminos de los pueblos están cerrados”, para impedir el acceso a personas ajenas a esa localidad.

El 28 de marzo -algo más de un mes después de su llegada a la nación andina- Javier Godínez solicitó ayuda a la embajada de España en Bogotá para regresar a casa. Cree que no se está gestionando “de manera eficiente” la repatriación de españoles desde territorio colombiano, y -como ejemplo- menciona que “en el mismo tiempo en el que se organizaron diez vuelos desde Argentina, desde Colombia organizaron solo dos”. Confirma que la embajada le ofreció una plaza para volver el 2 de mayo, pero añade que la rechazó porque no tenía “ningún problema de emergencia”, y quiso ceder su puesto a “una persona que tenía una situación grave, pero me dijeron que no”.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores informan a COPE de que a Javier Godínez se le dió la opción de regresar a España en tres vuelos distintos -el primero el 2 de mayo y los otros dos en la segunda mitad del mismo mes, en fechas diferentes- y que desechó las ofertas por ser los billetes demasiado caros. En Colombia tienen registrados 1.099 fallecimientos y 33.466 contagios por coronavirus.