Járkov vuelve a ser la diana de Rusia mientras Zelenski advierte de que se espera una semana difícil

Las fuerzas rusas han intensificado los ataques en los últimos días contra Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, mientras que el presidente, Volodímir Zelenski, ha alertado de una mayor actividad hostil de Rusia esta semana no sólo contra su país, sino también contra otros europeos.

"Obviamente deberíamos esperar una mayor actividad hostil de Rusia. A propósito, manifiestamente. Esta semana exactamente. Y no sólo contra Ucrania, sino también contra otros países europeos. Nos estamos preparando. Estamos listos. Avisamos a los socios", señaló el mandatario en su tradicional videomensaje.

UNA SEMANA DIFÍCIL

Zelenski cree que Rusia se envalentonará en una semana "histórica" para Ucrania, en la que espera recibir de los líderes de la Unión Europea (UE) el visto bueno al estatus de país candidato a la adhesión en el bloque comunitario, aunque con condiciones. En el este del país, "los ocupantes acumulan fuerzas en dirección a Járkov", alertó Zelenski, quien visitó a finales de mayo el frente en esta región.

Uno de sus asesores, Oleksiy Arestovych, indicó que los "habitantes de Járkov deben entender que se han convertido de nuevo en una ciudad en primera línea del frente". La intensidad de los ataques contra la ciudad, en particular en las zonas del extremo norte, han aumentado en las últimas horas, según las administraciones militares-civiles de Ucrania.

Desde que las Fuerzas Armadas de Rusia fueran expulsadas hacia la frontera a mediados de mayo por los contraataques ucranianos, las tropas rusas se han centrado en mantener las áreas ocupadas al norte de la ciudad rusohablante, pero no han renunciado a los ataques con artillería para tratar de recuperar posiciones. El Estado Mayor General indicó este lunes en su parte bélico que los rusos disparan intensamente contra varias localidades de la región y "las afueras de Járkov".

JÁRKOV VUELVE A SER ATACADA

Durante el fin de semana han vuelto a atacar también la urbe, como los distritos industriales y Kholodnohirsky, según el gobernador de Járkov, Oleg Synegubov. "Los rusos continúan aterrorizando a la población civil: la mañana en la ciudad también comenzó con ataques", escribió hoy en su cuenta de Telegram.

"Hago un llamamiento a los residentes de Járkov. ¡No ignoren las alarmas! ¡Quédense en los refugios!", enfatizó. El peligro vuelve así a cernirse sobre esta ciudad, en la que había antes de la guerra 1,4 millones de ciudadanos y en la que muchos residentes se habían refugiado durante casi tres meses en el metro, que solo reabrió su servicio el pasado 24 de mayo.

El alcalde de la ciudad, Ihor Térekhov, afirmó el domingo que los últimos días han sido "muy turbulentos" en Járkov, por lo que decidió cancelar el viaje a Madrid para reunirse con el famoso arquitecto Norman Foster e inversores de cara a la reconstrucción de la ciudad, según la agencia Ukrinform.

Térekhov explicó en un vídeo de Telegram que prefiere quedarse en la ciudad "y trabajar con los militares en una coordinación más efectiva de la defensa" de Járkov. El experto militar ucraniano Oleg Zhdánov sostuvo sin embargo que actualmente es improbable un renovado ataque ruso para tratar de tomar Járkov, porque lo que sucede ahora son "batallas por posiciones y nosotros mantenemos todas las líneas defensivas".

SIN NOVEDADES NOTABLES EN LUGANSK

La lucha feroz continúa además en el Donbás, donde el Ejército ruso concentra la mayor cantidad de artillería y fuerzas, especialmente en torno a Severodonetsk y Lisichansk. La viceministra de Defensa, Hanna Malyar, afirmó hoy que Rusia planea haber tomado toda la región de Lugansk para el día 26.

Un asistente del ministro del Interior de la autoproclamada república de Lugansk, Vitali Kiselev, señaló hoy a la agencia TASS que las milicias separatistas prorrusas han tomado Toshkivka, a 27 kilómetros de Severodonetsk, y despejado completamente el distrito de Metiolkine, conquistado la víspera.

El gobernador de Lugansk, Serhiy Gaidai, indicó hoy no obstante que los defensores ucranianos "repelieron el ataque en el área de Toshkivka", pero admitió que han perdido el control de Metiolkine. Según el alcalde de Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, la situación por el control de la ciudad no ha cambiado y los rusos siguen controlando "la mayoría" de los barrios residenciales, pero aún no la industrial donde se encuentra la planta química Azot.

EL SUR SE PREPARA TAMBIÉN

Zelenski no solo ha advertido de la situación en Járkov. También ha señalado que Rusia refuerza sus tropas en la región de Zaporiyia, en el sur y mayoritariamente controlada por las fuerzas rusas. Allí, las tropas ucranianas pasan de "una defensa activa a una acción ofensiva", según dijo hoy el comandante del batallón Azov Rodión Kudryashov, de acuerdo con la agencia UNIAN.

Según Iván Fédorov, el alcalde de Melitópol, las fuerzas ucranianas han logrado avanzar más de 10 kilómetros de Zaporiyia hacia esta ciudad ocupada por Rusia. En la vecina región de Jersón, controlada también mayoritariamente por Rusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron presuntamente a los ocupantes rusos de la primera línea de defensa.

Serhiy Khlan, asesor del jefe de la Administración Estatal de la región, señaló a la televisión ucraniana que el Ejército ruso ahora refuerza la segunda y tercera línea de defensa. El pasado día 14 circuló en redes sociales un vídeo de un soldado ucraniano que ubicaba a su unidad a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jersón, algo que no está confirmado de manera independiente.

También en el sur, el gobernador de la anexionada península de Crimea, Serguéi Axiónov, acusó al Ejército ucraniano de haber atacado tres plataformas gasísticas en el mar Negro. Al menos tres personas resultaron heridas y siete están desaparecidas, según las autoridades prorrusas. El diputado ucraniano Alexéi Goncharenko afirmó en su canal de Telegram que se trató de ataques de misiles.