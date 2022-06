Járkov, la ciudad que se encuentra en el punto de mira por el ejército ruso

Parecía queJárkov era historia para los rusos. Así lo reflejaban las palabras del alcalde de la localidad, Ihor Terekhov a la BBC el pasado 14 de mayo, en las que daba las gracias a los esfuerzos de la “defensa territorial” de la ciudad y de “las Fuerzas Armadas de Ucrania” obligando a los rusos a retirarse de la ciudad en dirección a la frontera rusa. Una situación que creó entonces momentos de “calma” en la ciudad y la gente volvía poco a poco a la normalidad.

Dos bombardeos sufrieron en la segunda urbe más importante de Ucraniatras la capital de Kiev. Edificios e infraestructuras destruidas. Y de nuevo vuelve la pesadilla a la ciudad, ya que vuelven a caer misiles y bombas mientras el Ejército ruso vuelve a atacar con el objetivo de sitiar la ciudad que un mes antes no consiguió invadir.









Las razones por las cuales el ejército ruso vuelve al ataque hacia la urbe del noreste del país ucraniano son variadas. Una de ellas las expone el Ministerio del Interior de Ucrania, Vadim Denisenko que ha declarado a la televisión nacional que “Rusia trata de convertir Járkov en una ciudad de línea de Frente” o primera línea. Estas palabras eran realizadas momentos antes que el Ministerio de Defensa ruso confirmara que había atacado con misiles una factoría de reparación de tanques en Járkov.

Situación complicada pero controlada

Cabe destacar que desde Járkov, el Ejército ucraniano había lanzado varias contraofensivas con el objetivo de recuperar los 30 kilómetros que separan la metrópoli de la frontera con el país ruso. Desde el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) sostiene que desde Ucrania se están preparando para efectuar una contraofensiva desde Izium para cortar las líneas de comunicación rusas mientras combaten para defender la región.









Desde la asesoría de la Presidencia de Ucrania se estima que las fuerzas rusas intentan alejar a la artillería ucrania del entorno de Járkov con el objetivo de que no ataquen la vía férrea por la que se abastecen. El asesor del Ministro del Interior ucraniano, Vadym Denysenko ha reconocido que aunque la situación es bastante complicada, por el momento está "controlada" y que el Ejército ruso no había sido capaz de progresar en zonas clave del frente de guerra como la ciudad de Severodonetsk. De hecho, en esta localidad situada en la región de Lugansk siguen existiendo choques armados de gran intensidad. El gobernador de la zona, Serguéi Gaidai, escribió en sus redes sociales que los soldados ucranianos consiguieron "frenar el asalto en el entorno de Toshkivka". A su vez negó que los rusos se hubieran hecho con la ciudad, aunque sí reconoció que controlan la mayoría de la ciudad, pero no por completo.