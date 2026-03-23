La izquierda se afianza en París y Marsella y la ultraderecha conquista Niza en las municipales de Francia

Emmanuel Grégoire, diputado de Socialistas y Aparentes y candidato a la alcaldía de París, saluda a sus seguidores tras su victoria,

La segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia ha reconfigurado el mapa político del país este domingo, con importantes victorias para la izquierda en París y Marsella, mientras que los verdes se consolidan en ciudades como Lyon, Tours y Grenoble.

Por su parte, la ultraderecha celebra una conquista histórica en Niza, según la información original de DPA recogida por Europa Press.

Grégoire, el sucesor de Hidalgo en París

En la capital, el candidato socialista Emmanuel Grégoire, respaldado por una coalición de izquierdas, se ha convertido en el sucesor de Anne Hidalgo al obtener un 50,52 % de los votos. Tras conocer su victoria, Grégoire ha proclamado que "París ha decidido mantenerse fiel a su historia".

Con este resultado, ha superado a la exministra conservadora Rachida Dati (41,52 %) y a la candidata de La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou (7,96 %).

París ha decidido mantenerse fiel a su historia"

La izquierda también ha cosechado un triunfo relevante en Marsella, donde Benoît Payan, al frente de una coalición sin LFI, ha logrado un 54,34 % de los sufragios. En el ámbito ecologista, los verdes han afianzado su poder con la reelección de Emmanuel Denis en Tours (47,20 %) y la victoria de Laurence Ruffin en Grenoble (56,59 %).

En Lyon, el actual alcalde verde, Grégory Doucet, ha conservado el cargo con un ajustado 50,67 %.

La ultraderecha celebra su "cosecha increíble"

En Niza, la coalición de derechas liderada por Éric Ciotti y respaldada por Marine Le Pen ha sido la fuerza más votada con un 48,54 %. Este resultado ha sido calificado como una "cosecha increíble" por Sébastien Chenu, vicepresidente de Agrupación Nacional, quien ha destacado que han "multiplicado por 13 el número de cargos municipales electos".

La propia Le Pen ha celebrado una "victoria inmensa" que confirma su "estrategia de implantación local".

Hemos obtenido una cosecha increíble"

Tensiones en la izquierda y la derecha mira a 2027

Pese a las victorias, la jornada ha evidenciado las divisiones en la izquierda. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha lamentado la existencia de "facciones de izquierda irreconciliables", en una crítica velada a La Francia Insumisa.

"La provocación escandalosa, la incitación indiscriminada al conflicto y los estallidos antisemitas no conducen a ninguna parte", ha afirmado Faure, quien ha abogado por la unidad "en torno a principios claros".

Por el contrario, el coordinador de LFI, Manuel Bompard, ha calificado los resultados como un "rotundo éxito" y una "demostración de fuerza política decisiva de cara a las próximas elecciones presidenciales". Bompard ha augurado que en las presidenciales "la nueva Francia puede barrer con (el presidente Emmanuel) Macron y sus desastrosas políticas".

En el centroderecha, la mirada ya está puesta en las presidenciales de 2027. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha defendido la necesidad de un "único candidato" de la derecha y el centro. Mientras tanto, el ex primer ministro Édouard Philippe ha reforzado su posición al ser reelegido en Le Havre con un 47,71 % de los votos, lo que alimenta las especulaciones sobre su candidatura presidencial. "La confianza del pueblo de Le Havre me honra", ha declarado Philippe tras su victoria.