Israel reconoce que los tres rehenes que el Ejército israelí mató por error llevaban bandera blanca

Los tres rehenes que el Ejército israelí ha matado por error en una "intensa zona de combate" en Shujaiya, a las afueras de ciudad de Gaza, "iban sin camiseta y llevaban una bandera blanca improvisada", ha confirmado un portavoz militar.



"Los terroristas se mueven vestidos de civil, en zapatillas y jeans, hay muchas emboscadas. Tratan de engañarnos, nos hablan en hebreo (...) Las fuerzas están bajo intensa presión", ha indicado el portavoz para medios extranjeros del Ejército israelí, Richard Hetch, sobre el accidente.



El portavoz explicó que los rehenes aparecieron en medio de la zona de combate, a pocas decenas de metros de uno de los soldados israelíes, quien los identificó como figuras sospechosas, "se sitió amenazado y abrió fuego contra ellos".



"Dos mueren inmediatamente, uno resulta herido y regresa corriendo al edificio. Entonces escucharon un grito de ira. Oyeron como pedía ayuda claramente en hebreo. Entonces el comandante del batallón emitió una orden de alto el fuego", relató Hetch.

“This is not a regular army. This is a rogue terrorist army. And that tragic event happened due to the nature of this conflict.”



Israeli forces killing hostages held by Hamas in Gaza was a “tragic mistake”, says IDF spokesperson @LtColRichard Hecht.@RosieWright99 | @CalumAMpic.twitter.com/SbPzdcFiJP