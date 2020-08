Israel y Emiratos Árabes Unidos alcanzan un acuerdo histórico con la mediación de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

"¡ENORME logro hoy! ¡Acuerdo de Paz Histórico entre dos de nuestros grandes amigos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos!", tuiteó Trump.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

En otro mensaje en Twitter, el mandatario estadounidense publicó un comunicado conjunto entre EE.UU., los EAU e Israel.

"El presidente Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y el jeque Mohamed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y vicecomandante supremo de los Emiratos Árabes Unidos, conversaron hoy y acordaron la completa normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", señala el texto.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd