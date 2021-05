El infierno de dos cristianos paquistaníes condenados a muerte por blasfemia

Una pareja de cristianos paquistaníes, Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel, están condenados a muerte por blasfemia, y llevan ocho años en la cárcel en Pakistán. En 2013 alguien adquirió una tarjeta SIM para telefonía móvil y fue registrada a nombrede Shagufta Kausar. Fue instalada en un teléfono desde el que se enviaron varios mensajes de texto al imán de una mezquita. “Los dos fueron acusados por los contenidos blasfemos de estos mensajes; desde entonces están en la cárcel, y en abril de 2014 -hace seis años- fueron condenados a muerte”, cuenta a COPE Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional. Asegura que “elloshan negado en todo momento estas acusaciones, y lo que mantienen es que alguien ha utilizado el documento de Shagufta para adquirir esta tarjeta SIM”. Ahora el principal problema es que la salud de él -de Shafqat Emmanuel- “se está deteriorando cada día un poco más; tienen una enfermedad, tiene paralizada la parte inferior del cuerpo y para moverse necesita que los guardias de la prisión le ayuden”, explica Carlos de las Heras. Además, “la parálisis que sufre de cintura para abajo le está causando una serie de úlceras y llagas por estar mucho tiempo tumbadoo acostado, le está causando dolores, y no está recibiendo una atención médica adecuada”.

En febrero se celebró una vista de apelación de sus condenas por blasfemia, “pero no ha tenido ningún resultado, ni positivo ni negativo”. La razón es que “los propios magistrados del tribunal cancelaron la vista porque decían que el caso no entraba dentro de lo que era su horario laboral”. Este responsable de Amnistía reconoce que “es difícil de saber” si hay alguna posibilidad de que se anule la pena capital en estos dos casos. Afirma que “las dificultades que entraña el sistema judicial en Pakistán, no nos hacen ser demasiado optimistas, pero tenemos que seguir trabajando para que sean puestos en libertad”.

Laley contra la blasfemia empezó formar parte del código penal paquistaní en 1985. Se introdujo la pena de muerte para el caso de que se ofendiera al profeta del islam o se causaran daños al libro del islam, el Corán. Son “más de 1.000 las personas que están en prisión en Pakistán por casos de blasfemia que tienen años o décadas de antigüedad”, ha asegurado a COPE desde Lahore el periodista Kunwar Khuldune Sahid, defensor de la eliminación de la ley contra la blasfemia. Han muerto “al menos 77 personas por blasfemar contra el islam en Pakistán, pero todas han sido ejecuciones extrajudiciales”. Aclara Khuldune Sahid que “nadie ha sido ejecutado en Pakistán por blasfemar después de ser condenado a muerte, la pena capital no se ha aplicado”. Desde 1985 “no ejecutan a nadie por blasfemia; les detienen, y -en ocasiones- una multitud llega a la conclusión de que no van a ser ejecutados” y deciden ellos matarles. Según Carlos de las Heras, “el problema es que cuando se presentan cargos basados en estas acusaciones de blasfemia, la policía paquistaní tiene autoridad para detener a los acusados sin ningún tipo de orden de detención, y comenzar investigaciones sin órdenes judiciales; esto en muchos casos lleva a ceder a la presión de multitudes enfurecidas, formadas por clérigos extremistas, y seguidores de estos clérigos”.

Por su parte, Kunwar Khuldune Sahid cree que “las autoridades paquistaníes tienen poca voluntad de eliminar la legislación contra la blasfemia” y que “incluso aquellas personas que pudieran querer eliminar esta legislación tienen demasiado miedo para plantearlo, y mucho menos hacer algo”. Recuerda que en 2011 “el gobernador del estado de Punjab fue asesinadosimplemente porque criticó la ley, dijo que era una ley injusta: hay autoridades que ni siquiera quieren dar su opinión en público sobre la ley”.