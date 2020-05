El increíble asalto a una tienda de Nike por violentos en medio de las portestas contra el racismo en EE.UU.

Siguen las protestas en Minneapolis tras el fallecimiento del hombre afroamericano George Floyd a manos de un agente policial. Un vídeo grabó cómo Floyd estaba esposado e inmovilizado en el suelo, mientras uno de los uniformados, Derek Chauvin, mantenía su rodilla sobre el cuello del detenido, que gritaba “no puedo respirar”. El oficial enfrenta ahora cargos de homicidio involuntario. Al parecer, Floyd, un antiguo guardia de seguridad, trataba de pagar en una tienda con un billete falso de 20 dolares. Después de rogar por su vida varias veces, Floyd quedó inerte en el suelo.

Seis días después, Minneapolis es un polvorín que ha desatado olas de protestas en todo Estados Unidos contra la brutalidad policial y la discriminación racial. Los enfrentamientos y disturbios se han extendido por todo el país en varias noches de caos que se han saldado con cientos de detenciones, cargas policiales e incendios.

Esta situación ha hecho cenizas todo tipo de negocios y algunos edificios de viviendas. En concreto, algunas empresas han sido saqueadas, como una tienda de Nike en Chicago, Illinois. Los manifestantes la han saqueado, lo que ha quedado patente en un vídeo que se ha viralizado a través de las redes sociales.

Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBO — Ben Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020

En él, se puede ver cómo decenas de personas, muchas de ellas cubiertas con capuchas o gorras, entran en la tienda y salen cargadas de ropa y otros complementos después de romper el cristal del escaparate. "Go, go, go!", dicen los asaltantes, que en español se traduce por "¡vamos, vamos, vamos!"

Precisamente, el viernes por la noche Nike publicó un video de solo texto en sus cuentas de redes sociales con un mensaje alentando a denunciar el racismo. "Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te calles. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", decía la empresa, que ha cambiado su famoso eslogan "Just Do It" (hazlo) por "Don't Do It" (no lo hagas).

Lo cierto es que el saqueo generalizado está en curso en Chicago, Illinois. Los manifestantes también han saqueado una tienda de Macy's y otra de Neiman Marcus, entre otras. El alcalde de Chicago ha declarado que el toque de queda comenzará a las 9 de la noche.