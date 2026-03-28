Los hutíes de Yemen entran en la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto

Simpatizantes de la insurgencia hutí de Yemen durante una marcha en Saná, la capital del paísEuropa Press/Contacto/Mohammed10/10/2025

La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este sábado su incorporación oficial a la guerra entre Irán e Israel. Según informa Europa Press, el grupo, aliado de Teherán, ha confirmado el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde que comenzó el conflicto hace un mes, marcando una nueva escalada en la tensión regional.

Apoyo a Irán y la resistencia

Las fuerzas yemeníes han confirmado esta mañana la operación, que el Ejército israelí ya había adelantado durante la madrugada. La acción se justifica como una operación "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina", debido a la "continua escalada militar" y los "crímenes y masacres contra nuestros hermanos".

En su comunicado, los hutíes han detallado que se trata de "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada". Por su parte, el Ejército israelí se ha limitado a confirmar la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cuya aparición en el espacio aéreo provocó que saltaran las alarmas en la ciudad de Beersheba.

Esta operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso"

Los insurgentes han añadido que la ofensiva "coincidió con las heroicas operaciones llevadas a cabo por los hermanos muyahidines en Irán y Hezbolá en Líbano". Además, han asegurado que "la operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso".

Posición estratégica en el Mar Rojo

Los hutíes, que controlan la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país desde hace una década, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto. Cuentan con proyectiles y drones con capacidad para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o sobrevolando Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas se centran actualmente en derribar proyectiles iraníes.

Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia"

El grupo insurgente ha concluido su comunicado con una clara advertencia sobre sus intenciones futuras: "Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia".