Hungría, Bulgaria o España: los países que se niegan al envío directo de armas a Ucrania

Rusia continúa con su ambición de invadir Ucrania. Pese a que se ha producido una reunión en Bielorrusia entre representantes ucranianos y rusos, no se ha llegado a ningún acuerdo. La batalla cada vez se recrudece más y los países occidentales están mandando armamento militar para que el territorio presidido por Volodimir Zelenski pueda defenderse de las ofensivas rusas. Sin embargo, pese a la falta de recursos de Ucrania, hay algunos países de Occidente que han anunciado que no van a enviar armas a Kiev.

Uno de estos países es España. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que no se iba a enviar armamento a Ucrania como han hecho casi todos los países de la Unión Europea, justificando que España ya colabora con el Fondo Europeo para la Paz. Aunque sí ha destacado que ha aportado ayuda humanitaria y material de protección.





Es la primera vez que la Unión Europea suministra armas a un bando de un conflicto al aprobar 450 millones de euros a financiar el envío de armas y munición para apoyar a Ucrania. De hecho, la grave situación por la invasión ha hecho que países como Alemania, Suecia y Finlandia den un giro a sus relaciones diplomáticas apoyando con armamento militar a Ucrania.

La postura de España ha dejado al país como uno de los pocos territorios que no han apoyado a Ucrania directamente con armas para permitir defenderse de la invasión rusa. Pedro Sánchez fue preguntado sobre si esta decisión se basa en la postura de Podemos e Izquierda Unida de cuestionar el envío de armas por parte de la Unión Europea, pero el presidente del Gobierno evitó responder.

¿Qué otros países de la UE no han enviado armas a Ucrania?

Uno de los países de la Unión Europea que mayor oposición ha puesto a enviar armamento militar a Ucrania ha sido Hungría. Su primer ministro, Viktor Orban, ha mantenido una posición cercana a Vladímir Putin y ha descartado proporcionar material de guerra a Ucrania.

Pero no solo se ha quedado aquí Hungría. También ha prohibido que otros países envíen este armamento militar a través de su territorio hasta Ucrania justificando que los ucranianos de origen húngaro que viven en la ciudad de Zakarpattia, al oeste del país, podrían verse en peligro. Por tanto, Hungría es el único país de la Unión Europea que no solo no ha mandado ningún tipo de ayuda, sino que también entorpece el envío desde otros territorios comunitarios.

Austria ha expresado que su postura en el conflicto es neutral y no proporcionará armamento a ningún bando. Sin embargo, al contrario que Hungría, permitirá que la ayuda militar atraviese su territorio procedente de otros países para que llegue hasta Ucrania. Por otro lado, Austria sí enviará ayuda humanitaria por valor de 15 millones de euros, material de defensa como cascos y combustibles.





Irlanda tampoco enviará armamento nuclear a Ucrania para apoyar la defensa del territorio debido a que no se sienten cómodos aportando este tipo de materiales. Sin embargo, el primer ministro, Micheal Martin, aseguró que la postura de la Unión Europea es "muy comprensible". La línea de Irlanda es de neutralidad militar, pero defiende apoyar por otras vías a los ucranianos, enviando recursos médicos, combustibles, cascos y chalecos antibalas.

En esta línea de neutralidad militar, pero contribución humanitaria y de material no letal, se encuentran también países como Bulgaria, que ha anunciado que enviará "ropas, zapatos, tiendas de campaña y mantas". También Chipre y Malta han descartado el apoyo militar, pero sí enviarán ayuda humanitaria.

España, el séptimo país que más armas exporta

Resulta raro que España haya decidido no apoyar con armamento militar a Ucrania en esta invasión cuando es uno de los referentes en venta de armas y ha suministrado estos materiales a gran parte de los países que se encuentran en conflicto.

En 2021, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) elaboró un informe sobre la venta de armas entre 2016 y 2020. Según este estudio España fue el séptimo país con más ventas de grandes armas, representado un 3,2% del total global. Los principales compradores de armas de España fueron Australia, Arabia Saudí o Turquía. De hecho, en el país de Oriente Medio España es el cuarto país que más armas exporta.

La autorización de venta de armas en la primera mitad del 2020 fue la mayor de los últimos 10 años. En total la cifra fue de 22.544,82 millones de euros, más que en los años 2018 y 2019 juntos. Entre los principales países a los que exporta armas España están a parte de los tres anteriormente nombrados, Malasia, Estados Unidos, México, Egipto, Omán, Indonesia, Ecuador, Kazajistán o Uzbekistán.





Pese a estos datos que muestran como España es uno de los países líderes en exportación de armas, España no va a ayudar con armamento militar a Ucrania. Se especula que esta postura se puede deber al rechazo de Unidas Podemos a la política de armamento de España, formación que también ha criticado el envío de armas por parte de Europa y la censura de medios de comunicación rusos que emitían propaganda sobre la guerra.