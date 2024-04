4 horas y un receso: así ha sido la declaración de Daniel Sancho en su juicio que continuará mañana

El joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha concluido este martes la primera parte de su declaración con las preguntas de la defensa, y continuará mañana con el turno de la Fiscalía.

Sancho ha declarado durante unas cuatro horas en inglés y en español, con la ayuda de intérpretes, con un breve receso.Ha respondido a las preguntas de su abogado, Apirchat Srinual, y se volverá a subir al estrado mañana, miércoles, cuando será el turno de las preguntas del fiscal, Jeerawat Sawatdichai.



La declaración de Sancho ha sido después de que testificaran tres policías, uno de inmigración y dos agentes de la comisaría de Phangan, isla cercana a Samui, donde fue detenido tras el supuesto asesinato el pasado 2 de agosto.



El fiscal ya había dicho que tenía "muchas preguntas que hacer a Daniel", y que no sabía si se podría terminar este martes con la declaración o podría extenderse hasta mañana.



En cuanto al padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, no está claro si declarará otro día. Hoyhan acudido por primera vez al tribunal Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, del Despacho Criminológico Jurídico Balfagón-Chipirrás, que han asesorado desde España a la defensa de Sancho.



El juicio a Sancho se ha reanudado este martes después de que fuera aplazado el jueves pasado por problemas con el aire acondicionado en el tribunal en medio de una intensa ola de calor en Tailandia, una avería que fue reparada este martes.



Sancho, de 29 años, que es trasladado a diario a la corte en un furgón policial desde la cercana cárcel de Samui, donde se encuentra en prisión provisional desde el 7 de agosto, está acusado del asesinato premeditado del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, delito que Tailandia castiga con hasta la pena de muerte, que apenas aplica. La Fiscalía de la turística isla de Samui acusa a Sancho de otros dos delitos: ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena.



Durante la primera vista del juicio, el pasado 9 de abril, Sancho escuchó de nuevo los cargos y volvió a aceptar, como hizo en el pasado, el de ocultación del cadáver, pero rechazó los otros dos, incluyendo el de extrema gravedad, el asesinato premeditado.



El acusado confesó en un primer momento el crimen frente a la Policía tailandesa, pero luego afirmó que se trató de un accidente, insistiendo en que la muerte del cirujano se produjo durante una pelea y que actuó en defensa propia.

La presencia diplomática en el juicio a Sancho es "práctica habitual", según Exteriores

El Ministerio de Exteriores de España ha afirmado que la presencia de la Embajada española en el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta es una "práctica habitual" al tratarse de un proceso a un compatriota que puede recibir una condena máxima de pena de muerte.



La posibilidad de dicha condena "explica el seguimiento diferenciado en esta clase de juicios, ya que la lucha contra la pena de muerte es una de las prioridades de España en materia de Derechos Humanos", han comentado desde el Ministerio .



El español Daniel Sancho, quien hoy declara en el juicio que se celebra en el tribunal de la isla tailandesa de Samui desde el 9 de abril, se enfrenta a una posible condena a muerte de ser hallado culpable de asesinato premeditado, si bien Tailandia apenas la aplica y suele conmutarla por la cadena perpetua.



El comentario de las fuentes de Exteriores responde a una carta fechada la víspera por el abogado en España de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, dirigida al embajador de España en Tailandia, Felipe de la Morena Casado, en la que denuncia una supuesta situación "anómala" durante el juicio a Sancho.



La misiva, a la que tuvo acceso EFE, subraya que, "ante lo que debería ser un proceso normal, en el que en el ámbito de la soberanía tailandesa se juzga a un ciudadano español acusado de asesinar y descuartizar en Tailandia a un ciudadano colombiano, nos hemos encontrado con que el vicecónsul, el Ilmo. Sr. Ignacio Vitórica Hamilton, acude a todas las sesiones del juicio oral".



Ospina, que testificó en el juicio el pasado 24 de abril por parte de la coacusación, sugiere que la presencia del diplomático "podría suponer un mensaje implícito a las autoridades tailandesas y por tanto interpretarse como una forma de influir en el proceso".



Por su parte, las fuentes de Exteriores matizan que Vitórica, primer secretario y encargado de los asuntos consulares, "no ha estado en todas las sesiones", y que "en coordinación con el Ministerio, se ha organizado para estar presente en las sesiones, distintos funcionarios en distintos turnos".



Asimismo, añaden que Vitórica asiste al juicio como "observador invisible, para velar que no se vulneran derechos fundamentales de un acusado que enfrenta la pena máxima y que de, ejecutarse, es irreversible", y aseguran que se ha seguido el mismo "protocolo" que en casos anteriores.



Según pudo observar entonces EFE, al juicio contra el español Artur Segarra por el asesinato y descuartizamiento de su compatriota David Bernat en Bangkok en 2016 también asistieron representantes de la Embajada de España, pues se enfrentaba a una condena a muerte, que recibió en abril de 2017, conmutada después por la cadena perpetua.



El juicio contra Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, se celebra a puerta cerrada en Tailandia y se espera que concluya este viernes, en un proceso que ha generado un alto interés mediático.



Sancho, de 29 años, confesó inicialmente el asesinato de Arrieta, de 44, a comienzos del pasado agosto en Phangan (cercana a Samui), pero después se declaró no culpable y justificó que el cirujano colombiano, con quien quedó en la isla tailandesa, murió debido a un accidente durante una pelea.