Hope Hicks, origen del contagio por Covid de Trump y Melania

Ha sido el mismo Donald Trump quien ha comunicado en sus redes sociales que tanto él como su esposa, Melania, han dado positivo en coronavirus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Y el mismo presidente de los Estados Unidos señalaba el origen de su contagio

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!