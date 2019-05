Un hombre retiene a varias personas en una tienda de una localidad próxima a Toulouse

Un hombre armado ha retenido este martes a varias personas en el interior de una tienda en la localidad francesa de Blagnac, situada en los alrededores de Toulouse (sur), sin que por el momento estén claras sus exigencias.

El sospechoso ha reclamado la presencia de un negociador de la Policía y ha amenazado con matar a uno de los rehenes en caso de que las autoridades no alejen el perímetro de seguridad que han instalado en la zona, según France 3. Fuentes policiales citadas por France Info han señalado que la hipótesis de un ataque terrorista no figura entre las principales, si bien las autoridades no descartan ninguna posibilidad.

La Policía Nacional ha confirmado una operación en curso en Blagnac y ha pedido a la población que "evite el sector y respete el perímetro de seguridad". Al lugar se han desplazado efectivos de las unidades RAID (Investigación, Asistencia, Intervención, Disuasión) y la BRI (Brigada de Investigación e Intervención).