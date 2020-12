Holanda, Bélgica e Italia prohíben los vuelos con el Reino Unido por la nueva variante del virus

El Gobierno de Países Bajos ha decidido este domingo prohibir el tráfico aéreo de pasajeros con el Reino Unido de forma inmediata y durante al menos diez días, con lo que sigue una recomendación de las autoridades sanitarias neerlandesas por temores a la nueva variante del coronavirus detectada en territorio británico.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad confirmó que un estudio realizado en Países Bajos a principios de diciembre reveló que también circulaba un virus con la variante descrita por el Reino Unido, y, tras la alarma en Londres, las autoridades sanitarias se encuentran ahora analizando esta cepa de coronavirus, cómo se produjo el contagio de la persona afectada y si hay casos relacionados.

Bélgica e Italia también suspenden sus conexiones aéreas con el Reino Unido. El ministro de Exteriores de Italia, Luigi di Maio lo comunicaba en sus redes sociales:

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

