Condenan a un hombre por hacerse pasar por un rico terrateniente durante 41 años: así engañó a todos

Pasados cuatro años de la desaparición del jóven, en septiembre de 1981, un hombre de unos 20 años llegó a un pueblo, a apenas 15 kilómetros de donde vivía Kanhaiya. Iba vestido de azafrán y dijo que cantaba canciones y mendigaba para ganarse la vida. También aseguró a los lugareños que era "hijo de una persona importante" de Murgawan, el pueblo del joven desaparecido, se trata de una pequeña aldea donde no viven más de 1.500 personas, concretamente en el estado de Bihar. Lo que ocurrió después no está del todo claro. Pero lo que sí se sabe es que cuando los rumores de que su desaparecido hijo había regresado llegaron a oídos del afligido padre, este viajó al pueblo para comprobarlo por sí mismo.

Algunos de los vecinos del anciano terrateniente le dijeron que el hombre era su hijo y este lo llevó a casa. "Me fallan los ojos y no puedo verlo bien. Si dicen que es mi hijo, me lo quedaré", le dijo Singh a los hombres, según los registros policiales.