Hamás publica un vídeo del rehén Alon Ohel, quien dice que su muerte es "ineludible"

El grupo islamista Hamás publicó este lunes en Telegram un vídeo del rehén israelí Alon Ohel, en el que el joven de 24 años dice que su muerte "es ineludible" tras casi dos años de cautiverio.

"Sabéis que nuestro destino es ineludible y que estos son nuestros últimos días", dice Ohel, en un vídeo con una duración de casi dos minutos, que no especifica la fecha en la que fue grabado, y probablemente guionizado.

Como en vídeos anteriores, el israelí anima a sus compatriotas a seguir protestando, ya que alega que las imágenes de los manifestantes por un alto el fuego y un acuerdo que libere a los 48 cautivos le "dan esperanza".

"Pido al Gobierno de Estados Unidos que deje de apoyar las decisiones del loco (del primer ministro, Benjamín) Netanyahu en su guerra contra el pueblo de Israel", añade el joven.

"Mi mensaje a Steve Witkoff (enviado de EE.UU. en Oriente Medio): Te lo ruego, te lo ruego, por favor, no dejes que Netanyahu nos mate. No lo ayudes", continúa.

Hace dos días, Hamás publicó una imagen con los rostros de 46 de los 48 rehenes que quedan en Gaza, excluyendo a dos tailandeses, y aseguró que se trataba de una "imagen de despedida" tras el comienzo de la operación terrestre israelí contra la ciudad de Gaza.

De los 48 rehenes, fuentes de inteligencia israelí estiman que unos 20 siguen vivos.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "probablemente" sean menos, estimando que podrían ser 32 o hasta 38 los muertos.