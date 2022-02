El magnate George Soros lanza una clara advertencia sobre ómicron y China: "Gran amenaza"

El controvertido y multimillonario inversor George Soros ha lanzado un mensaje, como viene siendo habitual, a través de su perfil oficial de Twitter. Soros habló en los siguientes términos: "Xi Jinping es la mayor amenaza que enfrentan las sociedades abiertas en la actualidad. El agitado mercado inmobiliario del país, la caída de la población y la variante ómicron podrían ser su perdición, todo durante su prestigioso proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno".

