Gantz y Netanyahu piden el mandato para formar Gobierno ante lo igualado de los resultados en Israel

Los líderes de los dos partidos más votados en las elecciones parlamentarias en Israel, Benjamin Netanyahu y Benjamin Gantz, han apostado por tomar la responsabilidad de formar un nuevo Gobierno, a pesar de que los resultados oficiales --no definitivos-- presentan un panorama en el que harían frente a dificultades para ensamblar una coalición mayoritaria en la Knesset.

Según los datos correspondientes al 91 por ciento del recuento, el Partido Azul y Blanco de Gantz cuenta con 32 escaños, por los 31 del Likud del primer ministro israelí, quien convocó elecciones anticipadas tras no poder conformar un Ejecutivo tras los comicios de abril.

Por detrás figuran la Lista Árabe Conjunta, con trece; Yisrael Beitenu --cuyo líder, Avigdor Lieberman, figura como pieza clave para la consecución de acuerdos--; Shas, con nueve; Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), con ocho; Yamina, con siete; el Partido Laborista, con seis; y la Unión Democrática, con cinco.

Ante esta situación, Gantz ha prometido trabajar para conformar un gobierno de unidad y "sanar la herida sociedad israelí", al tiempo que ha confirmado contactos con los partidos izquierdistas a tal fin.

"Ya he hablado con Amir Peretz --líder del Partido Laborista-- y Nitzan Horowitz --de la Unión Democrática-- y nos reuniremos en los próximos días. Hablaré con Lieberman y otros", ha detallado, antes de subrayar que su intención es "hablar con todos".

"Pido desde aquí a todos mis rivales políticos que dejen de lado las diferencias políticas y trabajen juntos para crear una sociedad justa e igualitaria para todos los ciudadanos de Israel", ha agregado, según el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Gantz, un antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, ha destacado además que los electores "han dicho no a la incitación y la división y sí a la unidad". "Han dicho no a la corrupción y sí a las manos limpias. No a los intentos de destruir la democracia israelí y sí a los hombres de Estado y a Israel como un Estado judío y democrático", ha argumentado.

Asimismo, ha anunciado ya a los integrantes del equipo negociador del Partido Azul y Blanco de cara a las conversaciones en busca de una coalición, que estará encabezado por Yoram Turbowitz, quien fue un hombre de confianza del ex primer ministro Ehud Olmert, y Shalom Shlomo, un antiguo asesor de Netanyahu.