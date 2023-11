El FBI investiga la explosión de un vehículo en un puente entre EEUU y Canadá que deja dos muertos

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ha informado de que investiga la explosión de un vehículo en el puente Rainbow, que conecta territorio estadounidense y canadiense cerca de las cataratas del Niágara. El líder de la oposición canadiense habla de un posible ataque terrorista, aunque no hay confirmación oficial. Un incidente en el que han muerto al menos dos personas, se presupone que los ocupantes del coche.

Según ha manifestado la Oficina del FBI en la ciudad de Búfalo en su perfil de la red social X, el organismo está en coordinación con las autoridades locales, estatales y federales para aclarar unos hechos que han provocado el cierre del puente.

#FBI Buffalo statement on investigation at the Rainbow Bridge: pic.twitter.com/jRaGLL8sU8