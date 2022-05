Europa destina 193.700 millones de euros para contribuir a frenar el cambio climático

La Comisión Europea (CE) ha aprobado el reparto de 193.700 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para los veinticuatro Estados miembros a los que ya se han evaluado de forma positiva sus planes nacionales, ha asegurado la consejera económica de la Representación en España de la Comisión Europea, María Canal.



Canal, quien ha participado este jueves en Madrid en el foro "Políticas para el cambio climático en Europa y América Latina: ¿es posible la colaboración?", coorganizado por BBVA y Real Instituto Elcano, ha indicado que el presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027 se compone del marco plurianual financiero y a la vez de un instrumento de carácter temporal, que buscar promover la recuperación de la pandemia en la Unión Europea (UE).



El eje principal de este instrumento, ha dicho Canal, es el mecanismo de recuperación y resiliencia que financia los planes y lo que hace es poner a disposición de todos los Estados miembros 723.000 millones de euros en forma de préstamos y también de subvenciones no reembolsables y el pago se realiza por el cumplimiento de hitos y objetivos, es decir, por adoptar reformas y por completar inversiones.



"No se trata de unas inversiones cualquiera, sino aquellas recogidas en planes de recuperación que se buscaban que fueran proyectos de país y consensuados, que tienen que contribuir en un 37 % de la dotación total al objetivo de lucha contra el cambio climático", ha precisado Canal.



En este encuentro, un grupo de expertos ha debatido este jueves la acción climática de la Unión Europea a nivel global en el marco de la gestión de las inversiones europeas, la colaboración público-privada, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y la colaboración con otras regiones del mundo, como Latinoamérica.



Canal ha destacado a España como "pionera en todo el mecanismo", al ser el primer miembro de la UE en solicitar tanto el primer pago como el segundo, tras cumplir los correspondientes objetivos.



Sin embargo, ha lamentado que "no basta con esta financiación" y ha pedido la colaboración con el sector privado y la necesidad de "inyectar en la economía un billón de euros adicionales al año".



COLABORACIÓN DE LA UE CON EL SECTOR PRIVADO Y LATINOAMÉRICA



En este sentido, Antoni Ballabriga, director global del Negocio Responsable de BBVA, ha añadido que los objetivos de neutralidad climática en 2050 "no solo se conseguirán con financiación pública o incentivos, sino también con el sector privado", el cuál será "fundamental para la transformación del mundo".



Para la cooperación europea con el resto del mundo, Ballabriga ha apuntado a claves: estar muy coordinados dentro de Europa para que el sector financiero conecte adecuadamente, la convergencia entre países desarrollados como los europeos y emergentes como en Latinoamérica y hacer las cosas paso a paso.



Por su parte, Rodolfo Lacy, director de Acción Climática y Medioambiente para América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha pedido una "sinergia" entre Europa y Latinoamérica para "crear riqueza y empleos y cambiar el modelo de desarrollo" para que los Estados americanos "se involucren en el nuevo futuro de desarrollo", donde las asociaciones pueden ser "ampliamente beneficiosas para los países europeos y latinoamericanos".



Al respecto, Pedro Linares, catedrático del departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, ha señalado que Europa "no puede resolver el cambio climático por sí sola, necesita colaborar con el resto del mundo".



Respeto a la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, Linares ha alegado que el "elemento fundamental es el refuerzo de la eficiencia energética" y ha reivindicado "la aceleración de la inversión en renovables", aunque ha reconocido que esta inversión es "complicada" por un "entorno de precios tan volátiles".