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Se estrella un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con más de 100 soldados a bordo

A los pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo

Imagen del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) estrellado a los pocos minutos de despegar

EFE

Imagen del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) estrellado a los pocos minutos de despegar.

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba soldados se ha accidentado pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), según ha confirmado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

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