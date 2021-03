Estas son las características de las KF94, las mascarillas que no aprueba la FDA

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA) ha dado luz verde al uso de las mascarillas N95 pero no ha adoptado la misma decisión con los modelos KF94. Este tipo de mascarillas están calificadas como un híbrido entre las N95 y las de tela. El Ejecutivo local asegura que estos modelos cuentan con una efectividad de filtrado del aire del 94%, así como resortes en las orejas y un ajuste nasal.

Según informa el diario Ideal, un estudio ha asegurado que las KF94 permiten impedir la transmisión de la covid-19. El estudio en cuestión se denomina "Effectiveness of surgical, KF94, and N95, respirator masks in blocking SARS-COV-2: a controlled comparison in seven patients" que asegura a través de las voces de numerosos expertos que estas mascarillas son eficaces a la hora de frenar las partículas con carga viral en aquellos pacientes con la covid-19. Además, insisten en que su funcionamiento es mejor que las quirúrgicas.

Son un tipo específico de mascarillas que tuvieron una relevancia al arranque de la pandemia pues se agotaron rápidamente en países como China. En ese momento, el Gobierno compraría el 50% para revenderlos posteriormente a las farmacéuticas para abastecer a los ciudadanos a un precio reducido. Inmediatamente después, se decidió limitar la compra del producto a dos unidades por semana.

Tal y como indica 'The New York Times', el nerviosismo entre la población llegó a tener niveles altos ya que una farmacia colgó el siguiente cartel en el que se podía leer: "Respecto a las mascarillas: las amenazas, violencia física e insultos contra los empleados son sancionables".

Al mismo tiempo, la OCU indicó que las mascarillas tipo FFP2 (o equivalente: N95, KN95 y KF94) , cuyo uso está recomendado en especial para el personal sanitario y para personas que puedan estar en contacto con contagiados, el porcentaje de retención de partículas debería ser del 92-95%.

Por el momento no cuentan con la aprobación de la FGA. Las recomendadas para la población sana son las higiénicas aunque el Consejo General de Enfermería recomienda con las nuevas cepas hacer un uso de las FFP2.

¿Sabemos utilizar adecuadamente las mascarillas?

Meses después de que las mascarillas empezarán a llegar a nuestras farmacias y el Gobierno decidiera obligar a su uso en espacios públicos, todavía vemos a ciudadanos con la mascarilla mal ajustada a la cara, bajada o sin llegar a tapar la nariz, cuando los expertos consultados por COPE aseguran que así anulamos por completo su eficacia para prevenir el contagio del coronavirus.

Además, nunca debemos guardarla en un bolsillo, en un bolso o en una mochila, ya que son un vector de contaminación. Otros de los errores más frecuentes consisten en desinfectarlas con productos químicos.