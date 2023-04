Estados Unidos y la posibilidad de prohibir TikTok: ¿qué argumentos tiene sobre la mesa para ir contra la app?

TikTok se ha convertido en la red social protagonista de los últimos meses. El pasado mes de febrero, la Administración de Estados Unidos ordenó eliminar TikTok de todos los dispositivos oficiales, lo que llevó al Ministerio de Exteriores chino a señalar que Estados Unidos abusa del "concepto de seguridad nacional" y de sus propios poderes para penalizar a compañías extranjeras.

Después, el pasado 2 de marzo, la Casa Blanca advirtió a todos los estadounidenses de que la aplicación podía suponer un riesgo para la seguridad nacional. La red social, de propiedad china y según las autoridades de Estados Unidos, podría estar recogiendo datos de todos los ciudadanos.

Una serie de advertencias que comenzaron a recorrer todo el mundo. Francia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca o Estonia prohibieron su uso en móviles gubernamentales. Por su parte, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido y la asociación de consumidores Omnibus portuguesa multaron a TikTok por una serie de infracciones contra la ley de protección de datos y perjudicar a los menores de edad.

Estas decisiones hicieron que China moviera China y acusó a Estados Unidos de estar llevando a cabo "una persecución política xenófoba". Ahora bien, ¿qué hay en el fondo de la cuestión? ¿Por qué Estados Unidos tiene claramente sobre la mesa la posibilidad de prohibir la aplicación?





Los motivos estadounidenses para prohibir el uso de TikTok en el país

Si bien es cierto que el país ya ha prohibido a los funcionarios instalar la aplicación en los teléfonos móviles gubernamentales, ahora podrían dar un paso más allá y se estudia la posibilidad de hacerlo en todo el país. En primer lugar, hay críticos y detractores que acusan a TikTok de recopilar grandes cantidades de datos de los usuarios. De hecho, en verano de 2022, investigadores de una empresa australiana publicaron un estudio en el que recogían que TikTok se hacía con detalles como la ubicación de un usuario en particular, el dispositivo desde el que se estaba usando la aplicación y qué otras apps estaban usándose en ese móvil.

Dando un paso más allá, podríamos llegar al segundo motivo y, posiblemente, el más importante de todos: se cree que TikTok podría utilizarse para espiar a los usuarios de la misma por parte del Gobierno chino. Para poder entender esto, es necesario subrayar que la aplicación es propiedad de ByteDance, una empresa tecnológica cuya sede está en Pekín y no en Estados Unidos.

En este sentido, por ejemplo, podríamos poner sobre la mesa los casos de otras redes como Facebook, Instagram o YouTube que, si bien recopilan datos de los usuarios, las empresas fundadores están en el propio Estados Unidos. Desde TikTok, no obstante, sostienen que los empleados chinos no pueden acceder a los datos de todos aquellos usuarios de la red social que no se origen en dicho país.

En último lugar, entra también en juego el FBI. A finales del año 2022, el director del grupo aseguró que el gobierno chino podría estar utilizando el algoritmo de recomendación de los vídeos y podría "utilizarse para influir en las personas". Algo así como un "lavado de cerebro". En China, por ejemplo, se eliminan todos aquellos vídeos que critiquen al gobierno o incluso hubo quienes llegaron a acusar a la red social de censura.

Sea como sea, estos son solo algunos de los argumentos que Estados Unidos tiene sobre la mesa. Por ahora, recordamos, TikTok no está prohibido y visto lo visto, esto parece que será un debate que perdurará, al menos, durante un tiempo.